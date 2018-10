Kim Jong-Un skrev smukke breve til Trump: - Vi er forelskede

Jane Birkin og Serge Gainsbour, Jay-Z og Beyonce, Janni og Karsten Ree. Ikoniske par til historiebøgerne er der nok af, og nu er et nyt på vej.

Åbenbart er der amoriner i luften mellem USA's præsident Donald Trump og Nordkoreas Kim Jong-Un.

I hvert fald åbnede Trump op og fortalte om en spirende romance mellem de to på et vælgermøde i West Virginia lørdag aften.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg var virkelige hård, og det var han også, så vi dansede frem og tilbage, og så blev vi forelskede, okay? Nej virkelig, han skrev smukke breve til mig, og det var fantastiske breve. Vi er forelskede, lød det fra præsidenten til stor begejstring for de fremmødte på vælgermødet.

Ved samme arrangement benyttede han også lejligheden til at sige, at han er klar til at mødes med Kim Jong-Un igen, ligesom at han også nåede at tage æren for, at USA ikke ligger i en krig med Nordkorea, der ville have kostet millioner af menneskeliv.

