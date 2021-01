Kim undrer sig: Kom fra Dubai til Danmark uden at vise test

Der er i øjeblikket lukket for flyvninger fra Dubai til Danmark, men alligevel kom Kim Holmgaard fra Dubai til Danmark uden at fremvise en negativ test

Kim Holmgaard ankom søndag eftermiddag til Hamborg fra Dubai, hvor han lejede en bil og kørte direkte hjem over grænsen til Danmark. På intet tidspunkt skulle han fremvise en negativ coronatest.

Det fortæller han til Ekstra Bladet søndag aften.

- Vi fløj derud, mens der ikke var noget aflyst, men så lukkede man ruten mellem København og Dubai. Vi snakkede så med Emirates og fik ombooket vores pladser til at lande i Hamborg, og så kørte vi jo bare ind i Danmark alligevel.

- Det virker fuldstændig åndssvagt. Hvis man virkelig skulle gøre det, så skal man jo lukke for alt, der kommer ind i Danmark, siger han.

Fremviste ingen test

Kim Holmgaard mener, at man burde efterspørge en negativ coronatest ved grænsen til Danmark.

- Jeg synes, det er frustrerende, at man laver sådan en åndssvag regel om, at man ikke kan flyve ind til København, men man kan flyve ind til en anden by, der ligger 180 kilometer fra Danmark og køre over grænsen, uden nogen spørger om noget.

Kim fik foretaget en PCR-test i Dubai, og han har tænkt sig at lade sig teste igen i Danmark.

- Vi er direkte på vej mod en lyntest nu, og vi har også bestilt tid i morgen tidlig til en PCR-test, siger han.

Deltog i racerløb

Kim Holmgaard fløj selv direkte fra København til Dubai for to uger siden, da der stadig var åbent for direkte afgange.

- Hvorfor tog du derned?

- Jeg har været nede og køre racerløb for Audis tyske team.

- Er det erhvervsmæssigt, eller er det en fritidsbeskæftigelse?

- Det er fritid. For teamet er det erhverv, det er deres forretning at køre de her løb for at promovere. Men for mig er det bare for sjov, jeg har mit eget firma ved siden af. Så jeg gør det ikke for at tjene penge.

- Har du overvejet, om det var nødvendigt, nu når der er så stor smittespredning rundt omkring?

- Ja, det havde jeg da.

- Men jeg mener, at hvis man skal lukke noget, så skal man lukke det helt ved grænsen, så der ikke er noget indrejse i Danmark overhovedet. Alle rejser jo, det er vildt nemt at rejse ind og ud af Danmark.

Smittetal i Dubai I december lå smittetallene stabilt på omkring de 1000 hver dag. I januar er det steget til over 3200 om dagen. (Kilde: Johns Hopkins University) Vis mere Luk

Tror kun på forbud

- Men det frarådes jo, at man rejser på ikke-nødvendige rejser?

- Ja... Det gør det. Der må jeg desværre nok sige, at jeg tror ikke på noget, der hedder frarådes. Jeg tror på noget, der hedder forbudt.

- Så hvis det var forbudt, havde du ladet være?

- Det havde jeg, siger Kim Holmgaard.

Find andre veje hjem

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra de relevante myndigheder, men dette har endnu ikke været muligt.

Fredag forklarede direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, dog følgende til Berlingske om danske rejsende i Dubai:

- Vi forsøger ikke at få dem hjem. Vi har haft cirka 20 henvendelser hen over natten, men vi guider dem til de muligheder, de har.

Her forklarede han blandt andet om den mulighed, at man kan rejse i transit via en lufthavn i et andet land, hvor man kan få foretaget en sikker test, før man sætter sig på et andet fly hjem til Danmark. Han nævner dog intet om de danskere, der i stedet tager toget eller lejer en bil.

