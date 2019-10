Kina advarer omverdenen: Ingen kan stoppe vores march

I tiden efter folkerepublikkens fødsel var landets militær i sølle forfatning på grund af en lang og opslidende borgerkrig. Kina havde kun 17 kampfly, som blev beordret til at flyve to ture under militærparader for at vise omverdenen, at det altså ikke stod helt skidt til. I dag er situationen en helt anden. Under tirsdagens fejring blev Kinas nye supervåben vist frem - herunder H6N-bombeflyet, DR-8-dronen og Sharp Sword-dronen. Fremtidens våben, der kan flyve hurtigere end lydens hastighed. De bliver vigtige for fremtidens forsvar, fastslår Clemens Stubbe Østergaard.

- USA og Kina er nu verdens to vigtigste militære og økonomiske magter. Kina bruger kun to procent af deres bnp på militær, og derfor vil de jo ikke kunne true USA før om mange år. De satser især på droner og teknologi, hvor de har udviklet nogle supermoderne fly og overlyds-missiler, som de kan bruge til at sænke blandt andet amerikanske hangarskibe med.