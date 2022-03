Kina i krydspres: Vil ikke svigte Rusland

Joe Biden og Xi Jinping skal fredag tale sammen. Kina vil være lydhøre over for amerikanske advarsler mod at hjælpe Rusland, men ønsker samtidig ikke at miste vigtig strategisk partner, vurderer ekspert

Kina befinder sig i et krydspres, hvor de balancerer deres tætte partnerskab med Rusland og frygten for at blive omfattet af vestlige sanktioner.

Det fortæller forsker ved Dansk institut for internationale studier Andreas Bøje Forsby.

Fredag holder den amerikanske præsident, Joe Biden, og den kinesiske præsident, Xi Jinping, telefonisk møde. Ifølge Reuters vil Biden under mødet gøre det klart, at Kina vil blive holdt ansvarlig for enhver handling, som støtter Ruslands aggression.

Vil undgå sanktioner

Men selvom Rusland og Kina er tætte strategiske partnere, vurderer Andreas Bøje Forsby, at Kina vil være lydhøre over for Bidens advarsler, fordi de ikke ønsker at blive en del af det, som forskeren kalder et 'sanktionsregime.'

- Derfor er det ikke uden effekt, hvis amerikanerne skruer bissen på og advarer kineserne om blandt andet sekundære sanktioner og måske endda en udvidelse af de sanktioner, som de allerede har udsat kineserne for de senere år, siger han.

Orddvekslingerne var varme, da Biden og Xi Jingpeng talte sammen i november.

Det skyldes ifølge Andreas Bøje Forsby blandt andet, at kineserne stadig på visse områder såsom mikroprocessorer er afhængige af amerikansk teknologi og knowhow. Samtidig er det fortsat i Kinas interesse at bevare den nære relation til Rusland.

- Kina har en interesse i at fastholde et godt forhold til Rusland, fordi de har opbygget det tættest mulige strategiske partnerskab med russerne hen over de sidste to årtier og især de sidste otte års tid, siger han og tilføjer:

- De har ikke tænkt sig at svigte Rusland. De deler i vid udstrækning Ruslands syn på Vesten og ikke mindst USA som en - i deres øjne - hegemonisk stormagt, der underminerer deres sikkerhedspolitiske interesser.

Vladimir Putin og Xi Jinping mødtes senest i starten af februar, da Putin var på besøg i Beijing. Foto: Aleksey Druzhinin/Kreml/Sputnik via Reuters/Ritzau Scanpix

Træder varsomt

Men det er ikke ensbetydende med, at Kina vil hjælpe Rusland hverken militært eller med at omgå Vestens sanktionspres.

- Der tror jeg sådan set, at kineserne vil være meget varsomme med at foretage sig noget, der for alvor underminerer Vestens pres på Rusland, fordi de selv kan risikere at blive inddraget, siger forskeren.

Så selvom Kina overordnet set fortsat bakker op om Rusland fra officielt hold, signalerer mødet ifølge Andreas Bøje Forsby, at der er fremdrift i bestræbelserne på at forhindre kineserne i at understøtte russerne i deres krigsindsats.

- Når det kommer til selve Ukraine-krigen, så er det klart, at hvis ikke amerikanerne havde en forventning om, at de kunne presse kineserne, så var der ingen grund til at sætte det her møde op, lyder det.