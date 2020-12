Kina kritiserer Folketingets kritik af landet

Året startede med, at kinesiske myndigheder og medier var svært utilfredse med coronasatire i Jyllands-Posten. Og året slutter med, at Kina er svært utilfreds med, at Folketinget har udtrykt kritik af Kinas ageren i Hongkong.

Over de seneste år har Kina kontinuerligt formindsket Hongkongs selvbestemmelse, slået ned på demonstrationer og grebet ind i Hongkongs valghandlinger og parlament.

Tirsdag vedtog et bredt flertal i Folketinget en kritisk udtalelse.

'Folketinget udtrykker sin dybe bekymring over menneskerettighedssituationen i Kina og konstaterer, at der med de seneste indskrænkninger af de demokratiske rettigheder i Hong Kong ikke længere meningsfuldt kan tales om ét-land-to-systemer.

- Folketinget opfordrer regeringen til sammen med ligesindede lande at vedblive med at rejse kritik over for Kina af menneskerettighedssituationen i landet - særligt den dybt bekymrende situation i Hongkong,' stod der i udtalelsen.

Men det skal Folketinget blande sig udenom, skriver den kinesiske ambassade i Danmark i en udtalelse oven på vedtagelsen.

'Den kinesiske regering tillægger fremme og beskyttelse af menneskerettighederne stor vigtighed.'

'Jeg understreger, at spørgsmål vedrørende Hongkong ene er et indenrigspolitisk kinesisk anliggende, som det danske parlament ikke har ret til at blande sig i,' skriver ambassaden.

Ambassaden fortsætter:

'Nogle danske parlamentarikere vender det blinde øje til fakta og laver grundløse angreb på Kinas politik i Hongkong såvel som menneskerettighedssituationen.'

'Vi opfordrer stærkt disse parlamentarikere til at holde op med at blande sig i Kinas indenrigspolitiske anliggender.'

Kina har længe fået kritik for at bryde menneskerettighederne. De seneste år er kritikken taget til, efter at det er kommet frem, at Kina voldsomt undertrykker befolkningsgruppen uighurerne.

De er i stor stil blevet underlagt en voldsom kontrol af alle aspekter af deres liv, og Kina har interneret over en million i genopdragelseslejre.