Kina langer hårdt ud efter USA i strid om Grønland

Absurd, misvisende og uvederhæftig.Kinas ambassadør i Danmark, Feng Tie, optrapper den retoriske krig om Arktis og Grønland mellem to af verdens mægtigste lande.

Det sker i et indlæg på Altinget, hvor Feng Tie går hårdt i rette med USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, og den kritik, hun rejste i et debatindlæg på Altinget for tre uger siden.

'I sit indlæg i Altinget 20. april fremstiller den amerikanske ambassadør indirekte, at USA's forsøg på at øge sin indflydelse i Grønland er den bedst mulige løsning for Danmark og Grønland, da alternativet ellers er, at Rusland og Kina kommer og tager Grønland. Det er absurd og misvisende,' skriver Feng Tie, Kinas ambassadør til Danmark, og fortsætter:

'Den amerikanske ambassadør skriver også, at Kina 'kalder sig selv en arktisk stat, selvom der er næsten 1.500 kilometer mellem Arktis og Kina'. Men det er ikke sandt. Kina har aldrig kaldt sig en arktisk stat, så denne udtalelse fra USA's ambassadør er også uvederhæftig.

Den hårde kinesiske retorik er en reaktion på en ligeledes hård retorik fra den amerikanske ambassadør Carla Sands.

'Kina forsøger gradvist at trænge sig ind i regionen, fordi man betragter Arktis som endnu et sted, hvor man kan promovere regimets rovgriske økonomiske interesser og autoritære værdier,' skrev Carla Sands i sit indlæg på Altinget 20. april.

Om Kinas kritik skriver Carla Sands i en ny kommentar til Altinget, at 'vores diplomati i det danske kongerige og i resten af verden er baseret på værdier som god regeringsførelse, gennemsigtighed og respekt for menneskerettigheder'.

'De (værdier, red.) udgør fundamentet for den stærke alliance mellem USA og kongeriget Danmark. Vi vil altid påpege det, når vi mener, at de værdier bliver truet,' skriver Carla Sands.

Den kinesiske ambassadørs hårde kritik af USA's opførsel i Grønland er udtryk for en ny tendens blandt kinesiske diplomater, forklarer lektor Camilla T.N. Sørensen fra Institut for Strategi på Forsvarsakademiet overfor Altinget:

'Det er en ny ting i kinesisk diplomati, at man ser dem over en bred kam være så offensive. At de ikke kun holder sig til det, der har med Kina at gøre. Men at de også går til modangreb.'