Kina sanktionerer Nancy Pelosi

Kina har besluttet at sanktionere Nancy Pelosi, formand for Repræsentanternes Hus i USA, på grund af hendes tur til Taiwan tidligere på ugen. Også Pelosis nærmeste familie vil blive ramt af sanktioner.

Det oplyser Kinas udenrigsministerium fredag. Det fremgår ikke, hvilke sanktioner der er tale om.

Kina betegner Pelosis handlinger som 'provokerende'.

- Trods Kinas alvorlige bekymringer og klare modstand insisterede Pelosi på at besøge Taiwan og i alvorlig grad blande sig i Kinas interne affærer, siger en talsperson for Kinas udenrigsministerium i en erklæring.

Det tilføjes, at Pelosi med besøget underminerede Kinas suverænitet og territoriale integritet. Derudover har besøget været med til at 'true fred og stabilitet i Taiwanstrædet'.

Taiwanstrædet adskiller Taiwan fra det kinesiske fastland.

Pelosi er den mest højtstående politiker fra USA, som har besøgt østaten i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Beijing, som mener, at Taiwan hører under Kina.

Det mener USA officielt også, men Kina ser Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, der betragter sig som selvstændigt.

Kina har indført flere sanktioner mod amerikanske embedsmænd og politikere de seneste år. Det er for eksempel sket, når de har kritiseret Kina i forskellige henseender.

I marts indførte Kina flere visumrestriktioner for en liste med amerikanske embedsmænd. Tidligere udenrigsminister i USA Mike Pompeo har forbud mod at rejse til Kina.

Under turen mødtes Pelosi med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, ligesom hun talte til Taiwans parlament.

Forud for besøget havde Kina advaret Pelosi mod at gennemføre det. Og advarslerne blev gentaget, efter at Pelosi ankom til Taiwan.

I kølvandet på besøget har Kina sat sin hidtil største militærøvelse nær Taiwan i gang. Militærøvelsen varer til 7. august.

Kina har blandt andet sendt flere ballistiske missiler mod farvandet omkring det nordøstlige og sydvestlige Taiwan.

USA har på grund af militærøvelserne haft Qin Gang, Kinas ambassadør i landet, til samtale, hvor USA har fordømt Kinas 'provokerende handlinger' mod Taiwan.

Ifølge BBC har Kina også blokeret for en del af samhandlen med Taiwan i utilfredshed med Pelosis besøg.

Taiwan har beskrevet øvelserne som et 'irrationelt træk for at udfordre den internationale orden'.

Pelosi har selv sagt, at hendes besøg gjorde det 'utvetydigt klart', at USA ikke vil svigte en demokratisk allieret som Taiwan.