Kina til USA: Tiden er til solidaritet - ikke fingerpeg

Tiden er inden til samarbejde og solidaritet, ikke til at pege fingre. Det siger Kinas konsul i New York, Huang Ping, skriver New York Times.

Udtalelsen lyder, da Kinas øverste diplomat i USA officielt donerer medicinsk udstyr til hårdt ramte New York tirsdag lokal tid.

- Som de to største økonomier i verden skal Kina og USA bestræbe sig på at bekæmpe coronavirus, siger Huang.

- Det her er ikke tiden til at pege fingre. Det er tiden til solidaritet, samarbejde og gensidig støtte.

Efter uger med ros til Kina i begyndelsen af året vendte den amerikanske præsident, Donald Trump, 180 grader med beskyldninger om manglende og forkerte oplysninger om virusudbruddet.

- Det kunne have været stoppet i Kina, før det startede, og det blev ikke gjort. Nu lider hele verden på grund af det, har Trump tidligere sagt ifølge New York Times.

Han har også advaret om, at der vil være konsekvenser for Kina, hvis det bliver bevist, at de er ansvarlige for coronapandemien.

Ifølge Huang donerede Kina og FN-missionen 25.000 masker, 2000 beskyttelsesdragter og 75.000 handsker til New York, der ankom sidste weekend.

Kommissær for internationale anliggender i New York Penny Abeywardena takker Kina for deres 'ekstremt generøse gaver'.

Hun siger desuden, at New York 'ikke vil tolerere nogen form for chikane eller diskrimination'.

Erklæringerne fra Kinas generalkonsul kommer samme dag, som delstaten Missouri har sagsøgt landet.

Missouris søgsmål er indgivet ved statsadvokat Eric Schmitt, og det fremgår, at den kinesiske regering 'er ansvarlig for de mange dødsfald, lidelser og økonomiske tab', som virusudbruddet har medført.

Den republikanske advokat mener, at Kina løj om farerne ved virusset og ikke gjorde nok for at forhindre spredning.