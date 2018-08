Kina truer med gengæld for Trumps øgede told

Kinas regering er klar til at indføre nye toldsatser på amerikanske varer for samlet set 60 milliarder dollar.

Det vil ske, hvis USA's præsident, Donald Trump, gør alvor af sine trusler om at forhøje toldsatserne på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar, meddeler det kinesiske handelsministerium fredag.

- Kina mener altid, at konsultationer på grundlag af gensidig respekt, lighed og gensidige fordele er en effektiv måde at løse handelsforskelle, lyder det i meddelelsen fra det kinesiske handelsministerium.

- Enhver ensidig trussel eller afpresning vil kun føre til en optrapning af konflikterne og skade alle parters interesser.

Hvornår der kan komme et kinesisk modtræk vil afhænge af, hvilke skridt USA tager, lyder det videre.

Ministeriet tilføjer, at det forbeholder sig retten til at foretage yderligere modtræk, hvis handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer.

Trump har truet med at lægge ekstra told på stort set alle produkter, USA importerer fra Kina. Det er varer til en værdi af mere end 500 milliarder dollar.

I forvejen har Trump lagt told på kinesiske varer for 34 milliarder dollar. I de kommende uger forventes det, at varer for yderligere 16 milliarder vil blive pålagt en ekstra told.

Trumps økonomiske chefrådgiver, Larry Kudlow, advarer fredag i et interview på Fox News om, at Kina ikke skal undervurdere Trump.

Kudlow hævder over for tv-kanalen, at USA er ved at gøre fælles front med EU mod Kina på handelsområdet, skriver Reuters.

- Vi går sammen med EU og laver en aftale med dem, så vi har en samlet front mod Kina, siger han.

- Kina er i stigende grad isoleret med en svag økonomi, tilføjer Kudlow.

Samtidig oplyser rådgiveren til journalister ved Det Hvide Hus, at der i de seneste dage har fundet samtaler sted mellem USA og Kina "på højeste niveau", men afviser at oplyse, hvem der deltager i de samtaler, skriver Reuters.

Til Bloomberg siger Kudlow, at der inden for den næste måned vil være nyt om handelsaftaler mellem USA og EU.

- Jeg håber, at vi vil have et antal udmeldinger inden for de næste omkring 30 dage, som handler om handel, markedsåbninger og øgede investeringer med EU, siger han ifølge Reuters.

I sidste uge mødtes præsident Trump med formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker. De to blev enige om at arbejde for mindre told mellem EU og USA.