Kina vender Trump ryggen

Som et af de sidste større lande i verden har Kina omsider anerkendt det amerikanske præsidentvalg og demokraten Joe Bidens sejr over præsident Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kina afviste tidligere på ugen at lykønske Biden med valget, selv om hans sejr blev anerkendt af andre stærke nationer verden over og fastslået i internationalt anerkendte medier. Begrundelsen var, at valget endnu ikke var afgjort.

Nu rækker det kinesiske udenrigsministerium en hånd ud til Joe Biden og Kamala Harris, som bliver den første kvindelige vicepræsident i USA's historie.

- Vi respekterer det amerikanske folks valg. Vi ønsker hr. Biden og fru Harris til lykke, lyder det ifølge Reuters nu fra en talsmand fra det kinesiske udenrigsministerium, Wang Wenbin.

Fredag anerkendte amerikanske medier - herunder NBC, CBS ABC og CNN - Biden som vinder af delstaten Arizona, som har 11 valgmænd. Det samme har nyhedsbureauet AP og tv-stationen Fox News tidligere gjort.

Med sejren i Arizona, som Trump vandt i 2016, står Biden med 290 valgmænd, mens Trump har 217. Det kræver 270 valgmænd at blive USA's præsident.

USA's siddende præsident, Donald Trump, har ikke accepteret valgnederlaget. Derimod vil han gå til domstolene med sine påstande om valgfusk i de delstater, der i sidste ende tippede til Joe Bidens fordel.

Under Trumps fire år som præsident har forholdet mellem USA og Kina været præget af en handelskrig og tiltagende spændinger mellem de to stormagter.