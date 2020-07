Kinas ambassade i Washington har modtaget dødstrusler og bombetrusler. Det meddeler en talskvinde for Kinas udenrigsministerium på Twitter.

Hun beskylder USA's regering for at puste til hadet og føre smædekampagne mod Kina.

- Som et resultat af smæde og had, der opildnes af den amerikanske regering, har den kinesiske regering modtaget bombe- og dødstrusler, skriver talskvinden, Hua Chunying.

Tidligere onsdag sagde en anden talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, at USA har bedt Kina lukke sit konsulat i Houston, Texas.

USA skal have givet Kina tre dage til at gennemføre lukningen.

Det fremgår ikke, hvorfor Kina er blevet bedt om at lukke konsulatet i Houston.

Kinas udenrigsministerium betegner lukningen som en eskalering af de seneste handlinger mod landet.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, der onsdag var i Danmark, har på sit korte Europa-besøg brugt en del taletid på at advare om, hvad han betegner som den 'trussel, som det kinesiske kommunistparti udgør'.

I denne uge har USA's justitsministerium også beskyldt hackere for at have forsøgt at stjæle forskningsdata om coronavaccine til kinesiske myndigheder.