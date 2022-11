Kinas store økonomiske reformator Jiang Zemin er død - 96 år

Kinas tidligere leder Jiang Zemin er onsdag død, 96 år, oplyser de statslige kinesiske medier.

Nyhedsbureauet Xinhua skriver, at han døde af leukæmi og organsvigt.

- Kammerat Jiang Zemins død er et ubegribeligt tab for vores parti, vores militær og vort folk fra alle etniske grupper, lyder det i en fælles erklæring fra Kommunistpartiet, regeringen og hæren.

Jiang var den uventede kandidat, da der skulle udpeges en ny leder i 1989 kort efter massakren på Den Himmelske Freds Plads i Beijing, der kan have kostet flere tusinde demonstranter livet.

Han afløste Zhao Ziyang som generalsekretær for Kinas kommunistparti, efter at Zhao faldt i unåde over sit forsøg på at komme i dialog med de vrede studerende i Beijing.

Jiang, som mange fejlagtigt spåede en meget kort tid ved magten, førte sit land ind i det 21. århundrede.

Under hans lederskab blev der sat fart i den økonomiske modernisering af Kina. Landet blev en vigtig international spiller.

Da han trådte tilbage i 2002, havde han gjort Kina til medlem af den internationale handelsorganisation WTO, han havde sikret sit land værtskabet for De Olympiske Lege i 2008, og Kina var godt på vej til at blive en supermagt.

Det skal dog huskes, at det var en retning, som en endnu vigtigere kinesisk leder havde udstukket fra midten af 1980'erne: Deng Xiaoping.

Jiang blev set som en kompromiskandidat, da han tog over i 1989. Mange sammenlignede ham også med Hua Guofeng, der var Maos udvalgte afløser. Men Hua blev udrenset af Deng efter ganske få år som leder.

Jiang blev hængende, og han kunne i 1993 ud over generalsekretær for Kommunistpartiet nu også kalde sig Kinas præsident.

Han gik hårdt frem i forhold til Taiwan for at få østaten til at underkaste sig Kina. Krigsøvelser og testaffyringer af raketter tæt på Taiwan var midlet. Men det var med til at forstærke et fjendtligt forhold mellem fastlandskina og Taiwan. Øen var fra 1949 blev styret af kinesiske nationalister, der var flygtet fra Maos styrker på fastlandet.

Men noget af isen blev brudt, da Jiang i 1997 besøgte USA. I 2002 blev han en af de få ledere, der besøgte præsident George W. Bush på hans ranch i Crawford, Texas.

Trods den økonomiske modernisering gik de politiske reformer i stå under Jiang, og flere af de friheder, som kineserne havde fået, blev taget fra dem igen.