Kinesisk Trump-trussel bliver til virkelighed

USA indfører som varslet forhøjede toldsatser på kinesiske varer tidligt fredag morgen dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kina og USA endte torsdag aften lokal tid handelssamtaler uden resultat, men parterne oplyser, at forhandlingerne vil fortsætte fredag morgen lokal tid.

Tidligere på ugen bekræftede USA's topforhandlere, at USA var indstillet på at indføre forhøjede toldsatser, hvis de to lande ikke kunne nå til enighed.

Klokken 06.01 fredag morgen dansk tid er toldsatserne som varslet trådt i kraft. Dermed stiger den ekstra told på 10 procent, som USA allerede har indført på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar, til 25 procent.

De forhøjede toldsatser rammer ikke varer, der allerede er afsendt fra Kina, skriver nyhedsbureauet AP.

Kina "beklager dybt" USA's beslutning om at øge toldsatserne, lyder svaret fra den kinesiske handelsminister i en pressemeddelelse fredag morgen.

Han oplyser videre, at Kina håber, at USA vil møde Kina i et kompromis for at løse handelskonflikten.

Kina vil tage de "nødvendige modforanstaltninger", men giver ikke yderligere detaljer. Kina har tidligere truet med at svare igen med tilsvarende forhøjede toldsatser på amerikanske varer.

Handelskonflikten mellem USA og Kina har stået på længe, og landene forhandler i et forsøg på at blive enige om en ny handelsaftale.

Forud for forhandlingerne har der været tiltagende pessimisme og frygt for en optrappet handelskrig, da Trump flere gange har beskyldt Kina for at svigte tidligere indgåede aftaler.

- De har taget mange, mange dele af aftalen og genforhandlet dem. Det kan man ikke, lød det blandt andet fra Trump.

Kina afviste tidligere torsdag beskyldninger fra den amerikanske præsident, om at landet skulle have brudt løfter i handelssamtalerne mellem de to lande.