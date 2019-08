Kinesiske soldater ruller ind i Hongkong

Billeder viser det øjeblik, hvor tropper triller ind over grænsen til Hongkong. Kina kalder det en øvelse frem mod weekendens demonstrationer

I Hongkong holder demonstranterne vejret.

Natten til torsdag rullede det kinesiske militær ind over grænsen til millionbyen, hvor gadebilledet gennem de seneste tre måneder har udviklet sig til en regulær krigszone mellem demonstranter og politi.

Nu stiger frygten for, at Kina vil bruge sine soldater til at slå hårdt ned på protesterne, der igen i weekenden har varslet massive demonstrationer i hjertet af det centrale Hongkong.

Her kører kinesiske militærkøretøjer ind over grænsen til Hongkong. Foto: Yuan Junmin/Xinhu/Ritzau Scanpix

Kina sender kampvogne og soldater mod Hongkong

Det er slutningen

Regeringen i Beijing ser nu ud til at have mistet tålmodigheden med den eskalerende konflikt i det delvist selvstændige Hongkong.

Op mod 10.000 kampklædte soldater, et hav af militære køretøjer og et kinesisk kampskib har taget position i Hongkong torsdag. Giver styret i den kinesiske hovedstad ordre til at sætte militæret ind, vil det få katastrofale konsekvenser, mener Hongkong-politikeren Denis Kwok fra det liberale parti Civic.

- Som jeg har sagt igen og igen, brugen af militær i Hongkong vil betyde enden af byen. Jeg advarer mod et sådant træk på vegne af folkets regering, siger han til det britiske medie The Guardian.

Selv kalder Kina den seneste udvikling for en 'militærøvelse', men ved tidligere års lignende øvelser har størrelsen af den militære tilstedeværelse været langt mindre, lyder det fra kritiske røster i Hongkong.

Cirka 8000 kinesiske soldater menes ifølge The Guardian at være på plads i Hongkong. Foto: Yuan Junmin/Xinhu/Ritzau Scanpix

I sidste weekend nåede protesterne op på nye højder, da demonstranter kastede med sten og brandbomber mod politiet, som til gengæld foretog masseanholdelser, heriblandt af en 12-årig, mens de også løsnede skud mod demonstranterne.

Det er første gang i løbet af de tre måneder, som demonstrationerne har varet, at der er affyret skud, oplyser politiet.

Urolighederne gør søndag aften til en af de hidtil mest voldelige aftener, Hongkong har oplevet i de seneste tre måneder med daglige demonstrationer.

I midten af august sendte Kina tropper til grænsen til Hongkong, men det er første gang, siden demonstrationerne brød ud i juni, at kinesiske tropper er til stede i byen.

Demonstranterne er utilfredse med den udleveringslov, som i foråret blev vedtaget af regeringen i Hongkong med pres fra Kina. Den betyder, at indbyggere kan udleveres til netop Kina.

