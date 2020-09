Kjærsgaard satte Skaarup på plads: De vil ikke

Trods eksempler på det modsatte hævdede Pia Kjærsgaard, at beboere i indvandrer-ghettoen Motalavej ikke ville tale for rullende kameraer

30 minutters spadseretur rundt mellem boligblokke i indvandrerghettoen på Motalavej i Korsør blev helt uden nogen form for snak med kvarterets beboere, da Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF) forleden var på besøg.

Og selv om flere var udendørs i det gode efterårsvejr, så blev det uden mulighed for en dialog med de to om den utryghed, som to libanesiske indvandrerfamilier har skabt i deres indbyrdes stridigheder over de seneste måneder.

En af dem var Nickie Hansen, som tilfældigvis var udenfor for at vande sine blomster i den lille have, som hun har ved sin stuelejlighed.

Ebbe Ahlgren var vært for besøget og var heller ikke af den opfattelse, at nogen som helst ønskede at tale med Peter Skaarup og Pia Kjærsgaard om utryghed. Foto: Per Rasmussen

Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard og formand for Boligforeningen Korsør, Ebbe Ahlgren, tog opstilling på plænen foran hende, og et forslag fra Peter Skaarup om at tage en snak med Nickie Hansen blev med det samme fejet af bordet af både Pia Kjærsgaard og Ebbe Ahlgren.

- Har vi tid til lige at nå at snakke med hende, hvis hun vil, foreslår Peter Skaarup.

Overblik over uro de seneste måneder 8. marts: Skud mod lejlighed. Ingen ramt, 44-årig kvinde og 24-årig søn anholdes efterfølgende 15. juni: Masseslagsmål. 17-årig dreng stikkes med kniv 18. juni: Politiet indfører visitationszone 9. juli: Visitationszone ophæves 11. juli: En gruppe på 50 personer tørner sammen på Motalavej 3. august: Der opstår slagsmål med omkring 30-40 deltagere 5. august: Politiet indfører visitationszone. To udefrakommende drenge får forbud mod at opholde sig på Motalavej 6. august: Politiet anholder 24 præventivt efter optræk til ballade. 20 slagvåben findes i en bil

'De siger ingenting'

Det fik med det samme Kjærsgaard til at sætte sin gruppeformand på plads.

- Men de vil ikke. De siger ingenting, svarer Pia Kjærsgaard.

Ebbe Ahlgren stemte i.

- De er bange for at snakke. Med det samme de ser et kamera, så tør de ikke noget, siger Ebbe Ahlgren.

Men Nickie Hansen ville ikke have noget imod at snakke. Det fortæller hun til Ekstra Bladet, som forsøgte at efterprøve Kjærsgaard og Ahlgrens påstande.

- Overhovedet ikke. Jeg har som sagt altid boet her, svarede Nickie Hansen, da Ekstra Bladet spurgte, om hun følte sig utryg.

Pia Kjærsgaard hævdede under spadsereturen, at hun var overrasket over så pænt kvarteret var med grønne områder og legepladser. Foto: Per Rasmussen

Siden gik Kjærsgaard og Skaarup videre efterfulgt af pressens repræsentanter. Ekstra Bladet spurgte Pia Kjærsgaard, hvad det skyldes, at hun i det mindste ikke forsøgte at komme i dialog.

Men det havde Pia Kjærsgaard forsøgt, hævdede hun.

- Jeg har forsøgt et par stykker, der har været her - et par danskere, kan jeg se - men de trækker sig lidt, og det kan jeg jo godt forstå. De vil ikke udtale sig for repressalier, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Bare fordomme

Men det passer ikke ifølge Nickie Hansen, der lidt senere dukkede op ved områdets købmand, hvor Pia Kjærsgaard med følge var nået til.

- Jeg ville gerne have taget en snak. Jeg tror nok mest, det bare er fordomme, hvis Kjærsgaard troede, at jeg ikke ville snakke, siger Nickie Hansen til Ekstra Bladet.

Videre fortæller hun, at hun overhovedet ikke føler sig utryg ved at bo midt i et uroplaget område, hvor de to storfamilier med libanesisk baggrund har været oppe at toppes. Enkelte gange så voldsomt, at politiet har måttet tilkalde forstærkning fra andre politikredse og med brug af tåregas og præventive masseanholdelser.

Ekstra Bladet talte under besøget på Motalavej med flere beboere på vejen, hvor stort set samtlige gav udtryk for, at de er glade for at bo på stedet.

Torsdag aften får beboerne på Motalavej endnu en gang lejlighed til at se politikere, når statsminister Mette Frederiksen besøger kvarteret sammen med boligminister Kaare Dybvad (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S).