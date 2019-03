Klar til 'Yellowhammer': Mandag kan Storbritannien blive lammet

Myndighederne i Storbritannien er i højeste beredskab. Mulighederne for en aftale med EU om brexit er ved at være udtømte. Den bløde skilsmisse, som mange briter havde håbet på, ser det ikke ud til, at premierminister Theresa May kan levere.

Senest mandag skal ministrene beslutte, om nødplanen kaldet 'Operation Yellowhammer' skal sættes i værk.

Dele af planen er ifølge avisen The Guardian allerede i aktiveret. Blandt andet i Kent County, der kan blive hårdt ramt af massiv kødannelse ved havnen i Dover.

Ved trafikkaos kan Manston Lufthavn omdannes til en gigantisk parkeringsplads, der kan rumme op imod 6000 lastbiler.

Premierminister Theresa May. Foto: Ritzau Scanpix

Planen, der delvist blev lækket i 2018, beskriver 12 risiko-områder, hvor de britiske borgere kan blive ramt ved en hård brexit.

Det drejer sig blandt andet om briter, der bor eller arbejder i EU-lande. Et andet punkt er import af medicin. Ifølge planen skal sundhedsmyndigheder derfor sørge for at have bestilt plads på færger, så deres leverandører ikke bliver fanget i et eventuelt trafikkaos.

Omkring 13 mia. kroner er sat af til planlægningen af brexit. Hvis 'Yellowhammer' bliver aktiveret, bliver yderligere 215 mio. kroner frigjort.

'Yellowhammer' bliver styret af en kernegruppe på 5000 mennesker, der skal sørge for, at der befolkningen ikke går i panik og hamstrer mad, benzin og penge.

Derudover har forsvarsministeriet 3500 soldater på standby, der kan sættes ind, hvis der er sammenbrud i infrastrukturen, skriver Financial Times.