Klart flertal af irerne genvælger præsident Higgins

Irlands siddende præsident, Michael D. Higgins, er blevet genvalgt til en ny syvårig periode.

Det viser de endelige resultater lørdag efter fredagens valg.

Ifølge tv-stationen RTE har den 77-årige Higgins vundet flere end 800.000 af de i alt 1,4 millioner stemmer.

- Folk har taget et valg omkring, hvilken version af irskhed de foretrækker. Jeg vil være præsident for hele folket, siger Michael D. Higgins i sin sejrstale.

Den irske premierminister, Leo Varadkar, lykønsker Higgins på Twitter.

- Historikere er velkomne til at rette mig, men jeg tror, at Michael D. Higgins har vundet det største antal stemmer siden grundlæggelsen af vores land, skriver han.

Præsidentembedet i Irland har overvejende ceremoniel betydning, og en præsident kan højest sidde i to perioder af syv år ad gangen.

Fredagens præsidentvalg faldt sammen med en anden afstemning i Irland, nemlig en folkeafstemning om hvorvidt punktet om blasfemi skal ud af landets forfatning.

Ifølge RTE stemte 65 procent af vælgerne ja til en forfatningsændring, mens 35 procent var imod. Valgdeltagelsen endte på blot 44 procent.

Premierminister Leo Varadkar og hans vicepremierminister, udenrigsminister Simon Coveney, har ført valgkamp for både genvalg af Higgins samt en forfatningsændring.

- Vi har allerede tilladt ægteskaber mellem personer af samme køn og givet kvinder ret til selv at vælge (om de vil have en abort eller ej), og det her er næste skridt, sagde Varadkar i en videobesked forud for fredagens afstemning.

Det er 37. gang, at Irland ændrer sin forfatning, der er fra 1937.

Her står der blandt andet, at det er ulovligt at trykke eller ytre sig blasfemisk, og at det skal straffes.

Forfatningen definerer ikke, hvad blasfemi er, men det blev gjort i 2009. I stedet for at fjerne punktet fra lovbøgerne besluttede regeringen at definere begrebet inden for reglerne om ærekrænkelse.

Det betyder, at en person begår blasfemi, hvis vedkommende fornærmer noget, der regnes for helligt inden for en religion og på den måde foruretter et betydeligt antal tilhængere af religionen.