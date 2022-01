Klima-Dan laver skræmmekampagne

Debatten om atomkraft eller ej bør være baseret på videnskab og ikke på skræmmebilleder om terrortrusler og livsfarligt affald.

Sådan lyder en af flere kritiske kommentarer til klima- og energiminister Dan Jørgensens (S) udtalelser i et interview med Ekstra Bladet i søndags, hvor han blandt andet begrundede regeringens nej til atomkraft med, at det er for farligt og tager for lang tid at gøre til en effektiv del af den danske energiplanlægning.

- Den eneste ulykke i verdenshistorien med et atomkraftværk, som har slået nogen ihjel, er Tjernobyl. Det skete for 36 år siden (i 1986) og svarer til, at man i dag argumenterer for, at det er for farligt at køre i bil, fordi folk kørte uden sikkerhedssele i Lada-biler i 80´erne.

- Teknologien er en helt anden i dag, og vi læner os op ad forskellige agenturer og paneler i EU- og FN-regi, som anerkender atomkraft som grøn og bæredygtig energi, tilføjer Johan Christian Sollid, der er forperson og medgrundlægger af foreningen Atomkraft ja tak.

Atomkraft er en ligeså god løsning som vedvarende energi i form af sol og vind, mener man i foreningen Atomkraft ja tak. Foto: Peter Klint

Foreningen blev grundlagt i august 2020, har 450 betalende medlemmer og 22.000 personer i sin facebook-gruppe. Med andre ord er Atomkraft ja tak et konkret billede på, at klima- og energiminister Dan Jørgensen har masser af modstandere især blandt de unge, som udgør hovedparten af foreningens og facebook-gruppens medlemmer.

For at fremme egen dagsorden

Ifølge 24-årige Johan Christian Sollid er Atomkraft ja tak en tværpolitisk organisation, der tilstræber at være et 'informativt talerør i debatten om energipolitik klima'.

- Vi mener, at Dan Jørgensen stiller spørgsmålstegn ved videnskaben for at fremme sin og regeringens politiske dagsorden, siger Johan Christian Sollid, der er bachelor i statskundskab og dedikeret til energipolitik og klima-spørgsmål ved blandt andet at videreformidle rapporter og videnskabelige resultater.

- Vi er ikke et ekspertpanel, men gransker og forsøger at forstå problematikken omkring for eksempel atomkraft. Der er ingen tvivl om, at vi har at gøre med en både bæredygtig og sikker energikilde, Sammen med sol og vind er atomkraft energikilderne med færrest liv på samvittigheden, siger grundlæggeren af Atomkraft ja tak.

Johan Christian Sollid og - hvad der ud fra flere meningsmålinger ser ud til at være hans ret store bagland - mener grundlæggende ikke, at man kan løse energikrisen uden atomkraft.

Sektionsleder hos Danmarks Tekniske Universitet, Bent Lauritzen, mener heller ikke, at man kan vende det blinde øje til atomkraft i Danmark.

Sats på både og

I stedet for at lægge alle æg i én kurv bør Dan Jørgensen satse på en kombination, hvori atomkraft indgår, pointerer Johan Christian Sollid.

- Sol- og vindenergi er ikke argumenter imod atomkraft, og vi kan ikke udelukkende basere vores energiforsyning på sol og vindmøller, siger atomkraft-tilhængeren.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen påpeger også tidsfaktoren som en grund til ikke at tænke atomkraft med ind i energiplanlægningen. Samtidig mener ministeren, at det vil være både dyrt og ressourcekrævende at opføre et atomkraftværk.

Tyskland er på vej til at udfase atomkraft af deres energiforsyning, og det har denne demonstrant i Berlin det sikkert godt med. Foto: Finn Frandsen

- Ministeren tager afsæt i 'worst case' ved at henvise til det forsinkede atomkraftværk i Finland, men sandheden er, at der bruges 11 gange mindre beton og stål til atomkraft end til vindmøller, og det tager gennemsnitligt mellem fem og syv år at bygge en reaktor, siger Johan Christian Sollid.

Finland tændte for nylig for deres nye Olkiluoto 3-reaktor, der til sommer producerer 14 procent af landets el-forbrug. Projektet var planlagt til at stå færdigt i 2009, men er blevet udskudt flere gange af forskellige årsager.

- Det vil også tage længere tid end normalt i Danmark, fordi vi ikke har det i forvejen. Men i stedet for at fremhæve det finske værk, bør man kigge på et tilsvarende projekt i De Forenede Arabiske Emirater. Det tog 12 år og er nu taget delvist i brug, siger Johan Christian Sollid

