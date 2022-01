Klima-Dan: Vi får ikke atomkraft på min vagt

Det bliver ikke i den siddende regerings levetid, at der gives blot en lillefinger i retning af at tænke atomkraft ind i den danske energiplanlægning.

Heller ikke selvom EU er på vej til at klassificere den omdiskuterede energikilde som grøn energi - og heller ikke selvom der i de seneste uger i flere medier har været adskillige diskussioner om, hvorvidt atomkraft i sin nyere og mere sikre udgave burde indgå som en miljøvenlig del af energiforbruget på lige fod med for eksempel vind- og solenergi.

- Jeg - og regeringen - er imod atomkraft, og det bliver ikke etableret i Danmark, så længe jeg er minister, lyder det kort og kontant fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) over for Ekstra Bladet.

Så sent som 4. januar i år stak Ekstra Bladet en finger i jorden, da flere end 21.000 læsere svarede på de to nøglespørgsmål om atomkraft - for det første om de syntes, atomkraft er bæredygtigt, og for det andet, om de mener, at Danmark skal bygge et atomkraftværk. Cirka tre fjerdedele var positivt stemt over for begge spørgsmål, og det har vi naturligvis konfronteret Dan Jørgensen med.

- Svarene afspejler, at rigtig mange vil gå rigtig langt for klimaforandringer, men jeg tror deres overbevisning hviler på oplysninger om, at atomkraft er billigt, nemt og sikkert, og det er jeg uenig i.

Ikke tid til at vente på atomkraft

Atomkraft-tilhængere har blandt andet påpeget, at vindenergi er mere sårbart, og at danskerne i vindstille perioder fortsat forbruger tonsvis af kul. Det sker samtidig med, at der er en stigende efterspørgsel efter olie, gas og kul, og det har ført til skyhøje el-priser og en reél energikrise.

- Taler disse faktorer ikke også for atomkraft?

- Vi har heldigvis adgang til store alternative systemer med flere forskellige energikilder, og vi bliver bedre og bedre til at udnytte biogas og jordvarme. Samtidig er vi i gang med at udfase kul inden 2028. Et atomkraftværk vil tage op mod 20 år at etablere, og det har vi slet ikke tid til set i lyset af vores planer om at være CO2-neutrale i 2030.

- Jeg vil vædde på, at forskere inden ulykkerne i Tjernobyl (i 1986) og i Fukushima (i 2011) sagde, at det kunne ikke gå galt. Men det gjorde det. Der er altid en risiko, når mennesker er indblandet, siger Dan Jørgensen. Foto: Emil Agerskov

Farligt, radioaktivt affald vil være en del af 'pakken' med atomkraft, men det kan sættes i forhold til nedgravning af tonsvis af vindmøllevinger, som også skaber store, miljømæssige udfordringer.

- Der er et problem med genanvendelse (af materialerne fra vindmøller), men der er stadig kæmpe stor forskel på farligt, radioaktivt affald og vindmøllevinger. Vi bevæger os i den rigtige retning og er på vej med teknologi, der genbruger og udnytter op mod 90 procent af vindmøllevingerne, siger Dan Jørgensen.

Afviser dobbeltmoral

Med ministerens vedholdende atomkraft-modstand er der et paradoks i, at Danmark faktisk forbruger atomkraft. Det skyldes, at Danmark er koblet op på det europæiske energinet, og her står atomkraft for omkring 25 procent. Mellem fem og ti procent af den energi, danskerne bruger, stammer fra atomkraftværker i Tyskland og Sverige.

- Er det ikke dobbeltmoral?

- Det ville det være, hvis vi samtidig støttede opførelse at atomkraftværker i andre lande.

Der bruges enorme ressourcer i form af blandt andet stål og beton til at opføre et atomkraftværk, og så tager det op mod 20 år, påpeger klima- og energiministeren som ét af flere argumenter mod at etablere et atomkraftværk i Danmark. Foto: Peter Klint

For Dan Jørgensen og regeringen er energiplanlægning lig med eksport, men hvis de lande, der gerne skulle købe vindmøllestrøm fra energiøerne, ikke vil købe, fordi de selv har vind - og atomkraft som alternativ, hvad så.

- Vi kommer til at lave kontrakter med alle de lande, der skal købe af os, inden vi bygger vindmøllerne, pointerer Dan Jørgensen og tilføjer, at der er flere lande, der vil satse på og købe vindenergi også i fremtiden. Han er med andre ord ikke bekymret for, at atomkraft på den længere bane vil være en bedre investering end de energiformer, Danmark hænger hatten på.

Store investeringer i atomkraft eller atomkraftlignende energisystemer fra pengestærke personer som Bill Gates (manden bag Microsoft) og Troels Holch Poulsen (bestseller) og udsagn fra eksperter om, at det giver mening at bruge atomkraft, får heller ikke Dan Jørgensen til at ryste på hånden.

- Det er måske godt for investorerne, men ikke for forbrugerne.



