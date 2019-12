Klimamøde: Vigtig beslutning udskudt et år

Efter to ugers forhandlinger udskød de en vigtig beslutning til næste år

Et vigtigt spørgsmål om regelværk for kvotehandel til er blevet udskudt til næste år.

Sådan endte en internationale klimaforhandling med de delegerede ved FN's klimakonference i Madrid, der sluttede søndag.

Det skriver flere blandt andre BBC og AP.

Resultatet af to uger lange forhandler resulterer altså blandt andet i et kompromis om, at de udskyder beslutningen om, hvordan de globale kulstofmarkeder skal reguleres, til næste års forhandlinger i Glasgow.

Delegerede fra næsten 200 nationer deltog i forhandlinger, hvor global opvarmning var på dagsordnen.

Klimatopmødet skulle være sluttet fredag aften, men blev forlænget på grund af uenigheder om, hvad der skulle stå i sluterklæringen.

Søndag er nåede de frem til en vag sluterklæring, der efterlyser højere ambitioner, når det gælder nedskæringer i klimaskadelige udslip.

Landene er enige om at fremlægge nye, detaljerede planer for, hvordan man skal skære ned på udslip, når de mødes igen i Glasgow næste år.