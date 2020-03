Klimaråd: Sådan skal Danmark nå klimamålet

Klimarrådet har offentliggjort rapport med anbefalinger for at opnå klimamål

Om fem år bør Danmark have begrænset sin udledning af drivhusgassen CO2 med mellem 50 og 54 procent - målt i forhold til 1990, som er FN's basisår.

Sådan lyder anbefalingen til regeringen i en rapport fra de sagkyndige i det uafhængige rådgivende organ Klimarådet.

- Vi har en kæmpemæssig udfordring, som vi skal i mål med, nemlig at vi inden 2030 skal have reduceret vores klimaaftryk med 70 procent sammenlignet med i 1990.

- Den gode nyhed er, at vi har muligheden for at anvise en vej i dag, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard, mandag på et pressemøde.

Netop spørgsmålet om et klart formuleret delmål på vejen mod 70 procents reduktion i 2030 var en hård knast under forhandlingerne før jul om klimaloven. Loven skal i 2020 skal udmøntes i en klimahandlingsplan.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) havde gerne set, at klimaloven ikke indeholder 2025-delmål. Men delmål var et krav fra de øvrige partier i rød blok.

I de første 30 år siden 1990 skønnes Danmark at have skåret 38 procent af udslippet. Dermed skal næsten halvdelen af opgaven løses i de næste 10 år. Det påpeger Klimarådet i en ny rapport, 'Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion'.

Hvis Danmarks klimatiltag i de kommende år følger en lineær udvikling frem mod 2030, rammer vi 54 procent i 2025. Men virkemidlerne skal vedtages år i forvejen, fordi det tager tid, inden de virker.

En række initiativer kan dog vedtages og sættes i gang med det samme i form af en akutpakke, lyder det fra rådet.

- Vi mener, at vi skal handle med det samme, og vi skal have hele samfundet med, både borgere og erhvervslivet, siger Peter Møllgaard.

Elvarmeafgiften bør sænkes, udbuddet af energiaftalens anden havmøllepark bør fremskyndes, bindingen af visse varmekunder til naturgas skal skrottes. Og endelig skal CO2-prisen justeres op, når embedsmændene laver samfundsøkonomiske regnestykker.

Det sidste vil gøre grøn energi mere konkurrencedygtig.

Hertil bør regeringen i en fart lave en plan, så der udrulles et landsdækkende net af ladestationer til elbiler.

Der skal også udarbejdes en strategi for opsamling og lagring af CO2 i undergrunden (kaldet CCS, Carbon Capture and Storage). Teknologien har været meget omstridt, men Klimarådet finder den nu uomgængelig.

Man bør desuden forberede en model for bedriftsregnskaber i landbruget. Formålet er, at erhvervet i lighed med resten af samfundet skal pålægges CO2-afgifter.

Det er den mest omkostningseffektive måde at styre og finansiere den grønne omstilling på, mener Klimarådet.

Endelig skal kulstop for el og fjernvarme fremrykkes fra 2030 til 2025. Og politikerne skal gøre klart, at der fra 2030 ikke længere sælges benzin- eller dieselbiler.