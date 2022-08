Knap 40.000 har på et år fået ret til Arne-pension

Mandag er det et år siden, at der blev åbnet op for muligheden for at søge om ret til tidlig pension - den såkaldte Arne-pension.

Det har 53.300 personer indtil videre benyttet sig af, og af dem har 39.900 fået et ja, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

- Der er tale om mennesker, som har været på arbejdsmarkedet i hen ved en menneskealder, ofte med stærkt slidsomt arbejde.

- Det gælder for eksempel mange håndværkere og slagteriarbejdere, og dem har vi nu - fuldt fortjent - givet mulighed for at trække sig værdigt tilbage, før deres kroppe står af.

- Det er jeg selvsagt både glad og stolt over, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

For at kunne få tilkendt Arne-pension, skal man være fyldt 61 år og have været på arbejdsmarkedet i mindst 42 år.

Så får man mulighed for at trække sig tilbage helt op til tre år før den gældende pensionsalder.

Og selvom man har fået tilkendt retten til pension, kan man sagtens fortsætte med at arbejde, indtil man vil benytte sig af retten.

Derfor er der indtil videre også kun godt 7300 personer, der har fået udbetalt Arne-pension i første halvår af 2022.

Deler man ansøgerne op efter, hvilken a-kasse, de er medlem af, udgør medlemmer af 3F's a-kasse knap en fjerdedel af alle ansøgere. Godt 13 procent er medlem af HK's a-kasse.

Geografisk er Arne-pensionen særligt populær i Nord- og Vestjylland og ikke synderligt eftertragtet i Gentofte, Rudersdal og på Frederiksberg.