Knust Trump: Den slags har jeg kun set på tv

Donald Trump er rystet over billeder fra et hospital i det område, hvor han voksede op. Der er ligposer overalt, siger han

En tydeligt berørt amerikansk præsident gik søndag aften på talerstolen foran Det Hvide Hus.

Her svarede han på spørgsmål fra pressen, og da emnet blev Elmhurst Hospital i Queens New York, ændrede præsidentens humør sig fra berørt til knust.

Donald Trump er vokset op i området, og billeder fra stedet har rystet præsidenten.

- Elmhurst Hospital er et fremragende hospital. Jeg kender det ekstremt godt, da jeg er vokset op i området. Jeg kender farverne på væggene og størrelsen på vinduerne.

- Den seneste uge har jeg fulgt med på tv. Ligposer overalt på gangene. Jeg har set dem køre frysebiler ind, da de ikke kan håndtere ligene. Det her er i mit nabolag. Jeg har set ting, som jeg kun har set på tv fra lande meget langt væk, siger han på mødet med pressen.

Foto: Ritzau Scanpix

Flere end 1000 døde

Alene i delstaten New York er mere end 1000 personer døde som følge af coronavirus.

Af de 1000 døde er 776 registreret i millionbyen New York City.

Det første smittetilfælde af coronavirus blev opdaget i delstaten 1. marts. Det drejede sig om en sundhedsmedhjælper, der var kommet hjem fra Iran.

To dage senere registrerede staten sit andet tilfælde.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins Universitetet er 2479 døde i hele USA. Over 142.000 er registreret som smittede, hvilket er flest af alle lande. Omkring 2600 er erklæret raske.

På et pressemøde natten til mandag dansk tid forlængede Donald Trump regeringens retningslinjerne om distancering mellem personer til 30. april.

Donald Trump sagde også, at regeringen forventer, at antallet af dagligt smittede vil toppe om to uger.