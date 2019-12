Københavns overborgmester er klar til at genopstille

Københavns overborgmester Frank Jensen (S) siger i et interview med Politiken tirsdag, at partiet har opfordret ham til at tage en tur mere i manegen, og det er da også hans plan at stille op til posten som overborgmester for fjerde gang i træk ved det kommende kommunalvalg i 2021.

- Ja, det er min plan. Der er to år til at få det realiseret. Men det er min plan«, siger Frank Jensen til avisen.

Hvis det lykkes, og han sidder i perioden frem til 2026, vil den 58-årige nordjyde og københavner for alvor skrive sig ind i rådhusets annaler. Partifællerne Urban Hansen, Egon Weidekamp og Jens Kramer Mikkelsen var overborgmestre i henholdsvis 14, 13 og 15 år. Fra 2010 til 2026 er der 16.

Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Cecilia Lonning-Skovgaard, ser sig selv som blå bloks førsteudfordrer til Frank Jensen ved kommunalvalget i 2021.

Hun hilser hans plan om at genopstille velkommen:

- Det er fint i forhold til at give noget ro og sikre, at alle interessenter på rådhuset og rundt om rådhuset ved, hvad de har at forholde sig til«, siger hun.

Vil slå Jensen

Hendes ambition ved det kommende valg er at slå Frank Jensen.

- Det er den ultimative ambition, men vi stiller i hvert fald op med den ambition at sikre markant borgerlig fremgang. Hvis ikke vi kan slå Frank så i hvert fald sikre, at den akse, der ligger efter valget, hedder S og de borgerlige som den toneangivende blok på rådhuset«, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Socialdemokraterne hev 27,6 pct. af stemmerne hjem ved kommunevalget i 2017. Det var nøjagtig ti procentpoint ringere end Ritt Bjerregaards notering i 2005.

Frank Jensen betegner dog uden tøven Socialdemokratiets synkende tilslutning blandt de københavnske vælgere som 'ikke tilfredsstillende'.

- Det kræver, at vi arbejder benhårdt for tilliden hos københavnerne«.