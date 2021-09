Kofod: 20 personer evakueret fra Afghanistan

Få overblikket over de 20 år i Afghanistan her

20 personer fra Udenrigsministeriets lister er de seneste to dage blevet evakueret fra Afghanistan. Det er sket 'ad landvejen.'

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- De indkvarteres et sikkert sted og transporteres videre til Danmark. Arbejdet fortsætter, skriver ministeren på Twitter.

I en skriftlig kommentar til Ritzau uddyber Kofod, at der både er danskere og lokalt ansatte i Afghanistan blandt de evakuerede.

- 11 personer tæller tidligere tolke og tidligere lokalansatte ved ambassaden og EU samt disses familiemedlemmer. De resterende ni er fra danskerlisten, skriver ministeren.

- De 20 personer er kommet ud over landjorden via en grænseovergang.

Jeppe Kofod vil ikke for nuværende ud med den konkrete rute, som er blevet brugt til evakueringen.

- Den nuværende situation i Afghanistan er meget usikker, og vores muligheder for at hjælpe kan ændre sig med ultrakort varsel, skriver Jeppe Kofod i mailen.

Indtil videre har Udenrigsministeriet primært evakueret folk i fly fra den afghanske hovedstad, Kabul, til Danmark. Det er sket med mellemlandinger i den pakistanske hovedstad, Islamabad, samt i Dubai.

Evakueringerne er sket, efter at den militante islamistiske bevægelse Taliban i midten af august overtog kontrollen i landet.

Den 15. august trængte bevægelsen ind i præsidentpaladset, og den daværende afghanske præsident, Ashraf Ghani, oplyste, at han havde forladt landet for at 'undgå blodsudgydelser'.

Siden da fik en række lande travlt med at evakuere borgere fra Kabul.

Den danske evakueringsoperation i Afghanistan har i alt bragt 988 personer til Danmark.

Af dem var 107 danskere eller personer med permanent opholdstilladelse i Danmark. Resten var blandt andre lokalt ansatte og tolke, som har arbejdet for det danske forsvar samt menneskerettighedsforkæmpere og deres familier.