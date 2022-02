Kofod: Det kan gå helt galt

På et pressemøde torsdag aften kalder udenrigsminister Jeppe Kofod konflikten mellem Rusland og Ukraine meget, meget alvorlig.

Udenrigsministeren har grundet den alvorlige situation indkaldt Udenrigspolitisk Nævn til møde fredag klokken 10, hvor han vil informere de øvrige partier om den aktuelle situation.

Han fortæller, at det er nu, det kan gå galt, og at det 'ikke er nogen hemmelighed, at vi står over for det mest alvorlige tidspunkt i Rusland-Ukraine-konflikten'.

- Vi står over for det mest alvorlige tidspunkt. Det er nu, det kan gå helt galt, hvis Rusland fortsætter den her vanvittige kurs, siger han.

Gentagne gange lød det fra udenrigsministeren, at det nu er afgørende, at Rusland deeskalerer og stopper deres fortsatte militære opbygning og trusler.

Han understreger, at det er Rusland, der optrapper situationen, og at der ikke er nogen af de vestlige lande, der ønsker at angribe Rusland.

Han fortæller, at det er vigtigt, at han i fællesskab med Folketinget får talt om, hvilke planer, der er fra dansk side.

- Vi gør det, der skal til fra dansk side for at passe på danskernes sikkerhed og tryghed, fortæller han.

- Stop nu, vælg diplomatiet, vælg freden, vælg dialogen, siger Jeppe Kofod som en bøn til Rusland.

