Kofod er klar til at evakuere lokalt ansatte fra Afghanistan

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er nu klar til at evakuere lokalt ansatte, der i Afghanistan er klart truet med forfølgelse eller henrettelse af den ekstreme islamiske talibanbevægelse.

Det skriver Berlingske.

- Vi er klar til med meget kort varsel at evakuere især truede lokalt ansatte i Afghanistan og flytte sagsbehandlingen fra Afghanistan til Danmark, siger Jeppe Kofod til Berlingske.

Udtalelsen kommer efter mere end en uges diskussioner om skæbnen for disse ansatte nu, hvor Taliban rykker frem flere steder i Afghanistan.

Dermed går Jeppe Kofod langt videre med planerne for de lokalt ansatte og stiller en hurtig evakuering i udsigt for de lokalt ansatte, der vurderes at være i særlig fare.

Hvordan afgrænsningen bliver, ved udenrigsministeren ikke endnu, men 'ingen skal være i tvivl om, at vi ikke lader nogle i stikken i Afghanistan', siger han til Berlingske.

USA, Storbritannien og andre europæiske lande er begyndt at evakuere de afghanere, som er truede. I Danmark har de fleste partier efterlyst en klar melding fra udenrigsministeren.

Jeppe Kofod understreger, at sorteringen ikke må tage lang tid. Men den kan gå hen og blive vanskelig.

- Det er vigtigt for mig på mødet på mandag med Folketingets partier at finde ud af, hvor tolerancetærsklen er med hensyn til, om partierne har en øvre grænse for, hvor mange vi kan evakuere, hvor langt tilbage man skal have været ansat og meget andet, siger han til Berlingske.

- Men det skal gå hurtigt, for Taliban vinder frem.

I første omgang vil de afghanere, der har størst behov, blive evakueret.

- Vi skal selvfølgelig være sikre på, at dem, vi henter hjem, virkelig har et akut behov for det, og at de ikke udgør en sikkerhedsrisiko, siger udenrigsministeren.

Taliban har senest erobret byen Zaranj i Afghanistan. Byen er provinshovedstad i provinsen Nimroz.

