Kofod kæmper for sit liv: Tørrer den af på sine embedsmænd

Udenrigsminister Jeppe Kofod siger nu for første gang, at han intet har hørt fra sine embedsmænd om, at Islamisk Stat angiveligt smugler børn ud fra lejrene i Syrien

Følg med i Ekstra Bladets liveblog i bunden af artiklen

Udenrigsminister Jeppe Kofod har under et samråd i Folketinget netop oplyst, at han ikke var bekendt med de FE-oplysninger, der tilgik fire ministerier i september sidste år.

- Jeg har ikke hverken set, modtaget eller på anden måde været bekendt med at Islamisk Stat har udset sig 350 udenlandske børn i lejrene til udsmugling, optræning i terror eller at IS skulle have udsmuglet 30 børn i lejrene med henblik på at træne dem til terror i deres hjemland, svarede udenrigsministeren på Enhedslistens spørgsmål om, hvorvidt Kofod var orienteret om oplysningerne.

- Jeg kan også sige klart, at jeg ikke har modtaget oplysninger om at Islamisk Stat har udsmuglet eller forsøgt at udsmugle børn fra lejrene, tilføjede han.

Det er første gang, at udenrigsministeren forholder sig konkret til de afsløringer, Ekstra Bladet bragte tilbage i marts, og med Kofods udtalelse kan man derfor udlede, at Udenrigsministeriet tilsyneladende ikke fandt det relevant at informere ministeren om FE-orienteringen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Mystisk, at det ikke er delt

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, er dybt forundret over de nye oplysninger, som dermed peger på, at man et sted i Udenrigsministeriet ikke har vurderet, at FE-oplysningerne skulle deles med ministeren.

- Det er mystisk, for at sige det mildt, at man et eller andet sted i systemet åbent mente, at sådan nogle oplysninger skulle vi ikke have.

Han mener klart, at Udenrigspolitisk Nævn ikke har fået noget at vide før nu.

- Jeg synes, det er ekstremt kritisabelt og egentlig også ret forundrende, at vi ikke fik de oplysninger i Udenrigspolitisk Nævn men skulle læse om dem i medierne, siger han.

Bramsen heller ikke orienteret

Da FE-oplysningerne om risikoen for udsmuglinger tilgik regeringen i september 2020, modtog både Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Statsministeriet oplysningerne.

Og forsvarsminister Trine Bramsen har heller ikke været orienteret om FE-informationerne.

- Jeg vil ligesom udenrigsministeren slå fast, at jeg ikke har hverken set, modtaget eller på anden måde været bekendt med de oplysninger om børn i lejrene i Syrien, før de kunne læses i Ekstra Bladet, siger hun.

Forsvarsministeren forklarer samtidig, at de oplysninger som Ekstra Bladet har lagt frem, ikke ændrer trusselsvurderingen.

- Det har ikke givet anledning til en ændret risikovurdering i forhold til Danmark og de dansk børn, siger Trine Bramsen.