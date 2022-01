Kofod om Malis afvisning: Der er hård diplomatisk diskussion

Det vækker undren hos den danske regering, at danske specialstyrker ikke er velkomne i Mali. De er nemlig indsat efter en klar invitation fra Mali, hvor en dobbelt kupmager sidder på magten.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han er i øjeblikket i Bruxelles for blandt andet at diskutere sanktioner mod styret i det skrøbelige, vestafrikanske land, hvor tusindvis af civile og militærfolk har mistet livet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at i øjeblikket er der en hård diplomatisk diskussion med overgangsregeringen. De har sat demokratiet ud af kraft, som vi lægger vægt på kommer tilbage så hurtigt som muligt.

- Danmark er til stede på baggrund af en klar invitation og et klart grundlag ligesom de andre i operationen, siger han.

Mali bad mandag Danmark om straks at hjemtage de danske soldater, der bidrager til en franskledet mission i landet. De er løbende blevet indsat i løbet af januar og skal træne Malis styrker og bekæmpe islamistiske terrorister.

Danmark arbejder på at finde ud af, hvad der ligger bag overgangsstyrets udmeldinger, uddyber Kofod.

Danmark støtter at indføre internationale sanktioner gennem EU og er imod indsættelsen af russiske lejesoldater i Mali, som har været udsat for to kup på under et år.

- Overgangsregeringen har inviteret russiske lejesoldater i form af Wagner-gruppen til Mali, og det er stærkt problematisk, og noget vi i fællesskab tager afstand fra, siger Kofod.

Styret har udskudt et længe ventet valg i næste måned og skulle have hyret russiske lejesoldater for at bekæmpe et radikalt islamistisk oprør. Det opstod i landets nordlige del i 2012.

Derfor var der på et møde mellem EU-landenes udenrigsministre mandag politisk enighed om at tage sanktioner i brug, hvis ikke styret skifter kurs.

Ifølge Ritzaus oplysninger kan sanktionerne være tæt på at blive udløst.

Onsdag er situationen på dagsordenen i G5 Sahel-gruppen. Den arbejder for at øge sikkerheden og skabe udvikling i Sahel-regionen, hvor soldaterne er indsat.

De danske soldater skal operere i det farlige grænseområde ved Niger og Burkina Faso.

Et politisk flertal besluttede sig i maj 2021 for at indsætte de omkring 90 danske soldater, hvilket er efter et kup, der fandt sted i august 2020. Siden er der foregået endnu et kup.