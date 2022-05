Kofod om Talibans angreb mod kvinder: - Dybt skuffet

Danmarks udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har dannet fælles front med en lang række udenrigsministre fra hele verden.

I en fælles udtalelse fordømmer han og gruppen af ministre Taliban for at fratage kvinder og piger deres rettigheder trods løfter om det modsatte.

- Vi er dybt bekymrede for de fortsatte indskrænkninger af pigers adgang til uddannelse i Afghanistan og opfordrer Taliban til at respektere deres ret til skolegang og opretholde deres løfter om at genåbne skoler for alle kvindelige studerende, lyder det.

Senest har Taliban blandt andet udstedt en ordre om, at alle kvinder skal bære den fuldt tildækkende burka i det offentlige rum. Også det langer de ud efter i udtalelsen.

- Talibans direktiv om, at kvinder og piger skal tildække sig i offentligheden og kun forlade hjemmet, hvis det er nødvendigt og i selskab med en mand, begrænser deres universelle og umistelige menneskerettigheder, står der i udtalelsen.

Den er blevet udgivet i et samarbejde mellem Australien, Canada, Danmark, Finland, Italien, Japan, Holland, New Zealand, Norge, Spanien, Sverige, Storbritannien, Sydkorea, Tyskland og USA.

- Afghanske kvinder bør være frie til selv at vælge, hvordan de udtrykker sig i overensstemmelse med deres tro og have lov til at bevæge sig frit i samfundet.

Bryder løfter

At Taliban har foretaget en række angreb på kvinder og pigers rettigheder kan næppe komme som en overraskelse for nogen.

Da Taliban uberettiget overtog magten i Afghanistan i august sidste år, var det med løfter om at sikre kvinders rettigheder. Løfter, der blev mødt med skepsis fra store dele af verden, eftersom den militante bevægelse historisk har gjort det komplet modsatte.

Og gruppen af udenrigsministre mener også, at der er tale om brud på netop disse løfter.

- Det internationale samfund kan ikke betragte de nye direktiver som enkeltstående beslutninger, står der i udtalelsen, hvorefter de nævner en række punkter, hvor kvinders rettigheder er blevet indskrænket.

Det gælder blandt andet deres ret til at arbejde og udtrykke holdninger offentligt.

- Disse beslutninger er i modstrid med de gentagne forsikringer fra Taliban om at respektere og beskytte menneskerettighederne for alle afghanere.

- Vi vil forsat dømme Taliban på deres handlinger og ikke deres ord, står der afsluttende.