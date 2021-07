Kofod slukker EM-håb: Danske fans kan ikke rejse

Udenrigsminister Jeppe Kofod har været i kontakt med den britiske udenrigsminister, men danske fans får alligevel ikke lov til at komme på Wembley onsdag

Der er ikke noget at gøre, heller ikke selvom den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har spurgt pænt:

Det bliver sandsynligvis ikke muligt for danske fans at rejse fra Danmark til Wembley på onsdag, når semifinalen i EM i fodbold skal spilles mellem Danmark og England.

Storbritannien stiller nemlig krav om minimum 10 dages isolation, og det gælder også begejstrede fodboldfans.

Det siger Jeppe Kofod til TV2, efter at han mandag har været i dialog med den britiske udenrigsminister Dominik Raab:

- Jeg er nødt til at sige, at svarene har været ret konsekvente. Briterne har strakt sig så langt, som de kunne i lyset af den smittesituation, de står i. Det er - desværre - en påmindelse om, at vi stadig står i en pandemi.

Briternes beslutning

Jeppe Kofod understreger, at der i sidste ende tale om briternes egen beslutning, og at han personligt gerne have ønsket det anderledes.

Kofods snak med sin britiske kollega kommer efter en weekend, hvor flere politiske partier krævede, at den danske udenrigsminister forsøgte at få blødt de britiske indrejseregler op.

Søndag sagde Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen blandt andet til Ekstra Bladet:

- Det er historisk, at Danmark er kommet i semifinalen i EM - oven i købet mod England - på Wembley! Hvis Jeppe Kofod og Joy Mogensen ikke kan fatte det, så bliver jeg for alvor bekymret.

- Udenrigsministeriet må gøre alt, hvad der kan gøres, for at sikre så mange danske fans på Wembley som overhovedet muligt. Landsholdet fortjener den størst mulige opbakning.

Det ser dog desværre ikke ud til at lykkes for den danske udenrigsminister - men særlige VIP-gæster kan godt få lov til at rejse ind i Storbritannien i forbindelse med EM-slutrunden.