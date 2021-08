Kofod: Stort set ingen lokale kan nå Kabuls lufthavn

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opfordrer Nato til at danne fælles front i indsatsen for at sikre adgang til Kabuls lufthavn.

Det siger han til Ritzau.

- Situationen er enormt udfordret. Der er forlydender om, at stort set ingen lokale kan komme ind i lufthavnen.

- Derfor er der et kæmpe behov for en fælles indsats hos Nato-landene. Vi skal sende et klart og fælles signal om, at lufthavnen skal holdes åben, sikker og funktionsdygtig. Det er altafgørende, siger Jeppe Kofod.

Taliban, der hurtigt har overtaget magten i Afghanistan, har ifølge flere medier oprettet kontrolposter og holder folk fra at nå lufthavnen.

Danmark har en operation i gang, hvor man kan evakuere fra lufthavnen. Men den er ikke til megen hjælp, hvis folk, der skal evakueres, ikke kan komme frem.

- Den udfordring, vi og vores allierede nu står i, er at få folk ind i lufthavnen. Derfor må alt gøres for at løfte den opgave.

- Bare inden for de sidste 24 timer kan vi se, at situationen er blevet markant forværret, siger Jeppe Kofod.

Jeppe Kofod vil ikke kommentere på, hvor mange - hvis nogen - personer med dansk tilknytning eller med ret til at blive evakueret til Danmark, der lige nu sidder uden for lufthavnen og ikke kan komme til den.

- Alle kan se, at der er rigtigt mange mennesker, der ikke kan komme frem til lufthavnen. Andre lande som USA har tusinder af lokalansatte, statsborgere og andre, der ikke er i lufthavnen endnu, siger Jeppe Kofod og siger om sikkerhedssituationen for dem, der ikke kan komme til lufthavnen:

- Situationen er markant forværret. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen - med USA i spidsen - får løst den udfordring. Der er yderst vanskelige vilkår omkring lufthavnen.

Jeppe Kofod kommenterer på situationen forud for et møde med Natos udenrigsministre fredag.

Her vil han opfordre til, at man gør alt, hvad man kan, med de Nato-styrker, der er i området og i og omkring lufthavnen.

Adspurgt, hvorvidt Jeppe Kofod konkret tænker på en forøget militær indsats eller forhandlinger med Taliban, siger udenrigsministeren:

- Sammen i Nato skal vi opfordre til uhindret adgang til lufthavne for dem, der skal evakueres. Og ja, vi skal være klar til at tale med dem, der skal tales med, for at løse den opgave.

- Prioritet nummer ét er at få evakueret de folk, der skal evakueres, siger Jeppe Kofod.