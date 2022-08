Kofod vil ramme rige russere med ny visumaftale

EU-landene er onsdag blevet enige om at stramme reglerne for at give russere indrejsevisum.

Det forventes, at aftalen vil reducere antallet af nyudstedte visa markant.

Det glæder den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som især er tilfreds med, at man dermed lægger yderligere hindringer i vejen for velhavende russeres rejser til og fra Europa.

- Det har været en dansk mærkesag længe at sætte ind over for oligarker eller andre russere, der har fået statsborgerskab i andre lande via såkaldte gyldne visa, fordi de har mange penge.

- Hvis de fremover skal have fornyet et visum, så sker det under nye, strammere regler, siger han til Ritzau.

Det daglige nyhedsoverblik over krigen i Ukraine i lyd og billeder

Han er også tilfreds med, at der ikke er indført et generelt visumforbud til russere. Han mener, det ville kunne svække kontakten til den russiske opposition.

Annonce:

- Vi har et ønske om at hjælpe de mere sårbare russiske grupper, der er imod Putins styre.

- Det kan være systemkritikere eller journalister. Der er en vigtig mellemfolkelig kontakt, som vi skal opretholde, siger ministeren.

EU-landene drøfter parallelt med onsdagens aftale mulighederne for en ny sanktionspakke mod Rusland - den ottende i rækken. Men det er endnu for tidligt at fortælle om det konkrete indhold af den.

- Der er en proces i gang, og det er noget, som vi skal kigge på i den kommende tid.

- Vi er tilhængere af, at man forbereder en ottende sanktionspakke, og vi er tilhængere af at støtte de hårdest mulige sanktioner, vi kan blive enige om, siger Jeppe Kofod.

Sådan snyder Rusland Vesten