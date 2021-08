Kofod vil sende diplomater til Afrika for at bremse migration

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil bremse migration mod Danmark ved at ændre udenrigstjenesten. Det skriver Politiken.

Danmark sender blandt andet flere diplomater til områder i Afrika, hvor flygtninge og migranter ofte kommer fra.

Danmark får også en rejsende ambassadør til Somalia med base i Kenya.

Der udsendes ekstra årsværk til Etiopien, Burkina Faso og Mali. Desuden oprustes der i lande, som flygtninge og migranter ofte bruger på ruten.

Lukker ambassader

Den nye struktur betyder også en opprioritering af Arktis samt organisationer som EU, FN og Nato.

- Migration – og at adressere årsagerne til migration – er rigtig vigtigt.

- Derfor styrker vi også vores diplomatiske kampkraft både i EU, FN og Nato, men også selvfølgelig i Nordafrika og Afrika som sådan, siger Kofod til avisen.

Regeringen lukker ambassaderne i Argentina og Tanzania. Samtidig skruer man ned for tilstedeværelsen i Bangladesh og Myanmar.

Det vidner ifølge Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm, om, at regeringen lægger mere vægt på at bekæmpe migration end fokus på rettigheder.

Venstres udenrigspolitiske ordfører, Michael Aastrup Jensen, siger til avisen, at han støtter indsatsen mod migration.

Men han ser ikke noget fokus på menneskerettigheder eller 'på det, man normalt ville kalde værdibaseret udenrigspolitik'.

Stor analyse

Kofod afviser manglen på værdipolitisk indhold.

Netop øget repræsentation i EU er udtryk for et ønske om at stå stærkere vagt om danske og europæiske interesser, lyder det.

Også generalkonsulatet i den kinesiske by Chongqing samt handelskontoret i Barcelona lukker.

Omlægningen sker på baggrund af den største analyse af dansk udenrigstjeneste i over 30 år. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.