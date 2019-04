Komiker står til jordskredssejr

Den ukrainske komiker og tv-stjerne Volodimir Zelenskij har kurs mod en overbevisende valgsejr over Ukraines siddende præsident, Petro Porosjenko.

Den 41-årige Zelenskij vinder anden og afgørende runde af præsidentvalget med 73 procent af stemmerne, viser flere valgstedsmålinger.

Porosjenko får ifølge målingerne 25 procents opbakning. Han har erkendt sit nederlag og lykønsket Zelenskij med sejren.

Målingerne blev offentliggjort umiddelbart efter, at valgstederne var lukket klokken 19 dansk tid.

Søndagens valgsejr viser, at 'alt er muligt', siger Volodimir Zelenskij i en sejrstale, efter at valgstedsmålingerne var offentliggjort.

- Jeg vil aldrig svigte jer, lover han i sin tale.

Zelenskij er 41 år, og hans politiske erfaring begrænser sig til at have medvirket i en tv-serie, hvor han spiller en skolelærer, der bliver præsident.

Det blev i første omgang opfattet som en joke, da Zelenskij besluttede sig for at gå efter præsidentposten.

Han har da heller ikke fremlagt mange politiske planer for, hvad han rent faktisk vil gøre, hvis han bliver valgt til præsident.

Men han har vundet frem på befolkningens utilfredshed med den politiske situation og på sin popularitet som tv-stjerne.

Ukrainerne er trætte af omfattende korruption, fattigdom og brudte løfter fra politikerne.

Ifølge en Gallup-rundspørge har ukrainerne mindre tillid til deres regering end nogen anden befolkning i verden. 91 procent mener, at regeringen er korrupt, skriver magasinet The Economist.

Ud over problemer med korruption er Ukraine også midt i en alvorlig konflikt med Rusland, efter at russerne annekterede Krim-halvøen og har støttet et prorussisk oprør i det østlige Ukraine.

Zelenskij har lovet at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine og rydde ud i korruptionen. Men det har været småt med konkrete bud fra ham på, hvordan han vil gøre det.