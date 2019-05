Komiker taget i ed som Ukraines præsident

Komiker og tv-stjerne Volodimir Zelenskij er taget i ed som Ukraines præsident. Det skete ved en ceremoni i parlamentet i den ukrainske hovedstad, Kijev, mandag.

Som noget af det første har den nyindsatte præsident opløst parlamentet og varslet nyvalg.

- Der er gode grunde til at holde nyvalg til parlamentet, siger Zelenskij ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Han har ikke umiddelbart sat en dato for valget. Men han opfordrer landets politikere til at bruge de to måneder frem til valget til at vedtage en lov, der vil fratage dem immunitet for retsforfølgelse, og en anden lov mod korruption.

- I får to måneder til det. Gør det, og så fortjener I medaljer, siger den nye præsident.

Med et valg håber Zelenskij at få ændret sammensætningen af parlamentet, hvor hans forgænger, Petro Porosjenko, har mange støtter.

I sin tale siger Zelenskij desuden, at hans højeste prioritet nu er at få en våbenhvile på plads i det østlige Ukraine, der gennem flere år har været præget af væbnet konflikt med russiskstøttede oprørere.

- Vores første opgave er en våbenhvile i Donbass, siger han med henvisning til landets østlige region.

Den nye præsident tilføjer, at en dialog med Rusland først kan indledes, når Ukraine har fået såvel besat territorium som krigsfanger tilbage.

Ifølge ukrainske medier var ingen russiske repræsentanter inviteret til ceremonien mandag, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

På vej til parlamentet droppede Zelenskij traditionen med at køre i en bilkortege og gik i stedet til parlamentet. Turen gik gennem en park fuld af mennesker.

Omgivet af bodyguards gav den 41-årige politiker high-five til nogle af tilskuerne og stoppede for at tage selfies sammen med andre, inden han ankom til parlamentet og blev taget i ed.

Zelenskij er en populær komiker i Ukraine og den hidtil yngste præsident, landet har haft siden sovjettiden. Hans politiske erfaring begrænser sig til at have spillet præsident i en tv-serie.

I valgkampen blandede han politik med underholdning og humor. Et af hans valgslogans lød "Ingen løfter, ingen undskyldninger".

Alligevel vandt han en jordskredssejr mod Porosjenko ved præsidentvalget for en måned siden.

Valget af ham blev af iagttagere tolket som tegn på en udbredt politikerlede blandt Ukraines vælgere.