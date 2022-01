Kommentator: Engelbrecht i store vanskeligheder

Politisk kommentator Hans Engell mener, at transportminister Benny Engelbrecht (S) er alvorligt udfordret i sagen om manglende information om klimaaftrykket i infrastrukturaftalen.

Mediet Ingeniøren har afdækket, at beregninger af CO2-aftrykket ved dele af den store infrastrukturaftale fra 2021 ikke blev udleveret til partierne under forhandlingerne.

- Benny Engelbrecht er i store vanskeligheder. Det siger sig selv, at den store infrastrukturplan hviler på udbygninger af infrastrukturen, når det kommer til veje. Men også på en meget klar grøn profil.

- Og man havde ikke fået en meget bred aftale, hvis ikke især de røde partier havde troet på, at det var klimasikret hele vejen igennem, siger Hans Engell.

Infrastrukturplanen er en af det største og længstvarende politiske aftaler, der er lavet under den nuværende regering. Aftalen løber til 2035 og indeholder projekter for over 150 milliarder kroner.

I den ligger en række store projekter, som Vejdirektoratet havde lavet beregninger for i 2020, når det gælder CO2-påvirkning. Men de beregninger blev altså ikke udleveret under forhandlingerne, selv om de blev efterspurgt.

Benny Engelbrecht har sagt, at beregningerne ikke var 'robuste' nok.

- Den forklaring vil partierne næppe stille sig tilfredse med, siger Hans Engell og fortsætter:

- Jeg må dog også sige, at man må undre sig over, partierne ikke krævede at få beregninger for klimaaftrykket. Vi taler om en af de største politiske aftaler, der er indgået de seneste ti år.

Benny Engelbrechts ministerpost kan være i spil. Han er kaldt i samråd og har inviteret støttepartierne til møder i denne uge.

- Det er klart en sag, hvor Engelbrecht skal op i omdrejninger, hvis han skal bevare sin ministerpost. Statsminister Mette Frederiksen (S) fyrer ikke ministre, fordi de gennemfører regeringens politik.

- Men hun holder heller ikke hånden over ministre, der ikke har lavet deres hjemmearbejde ordentligt, siger Hans Engell.

Benny Engelbrecht er yderligere presset af, at klimaet er et område, hvor støttepartierne i den grad har noget på spil. Støttepartier, der i forvejen mente, at infrastrukturplanen var lige vejfokuseret nok.

- Er det noget, de har været sure over, så er det den meget store satsning på asfalt. Så der skal ikke meget til, før det tipper.

- Det er virkelig en møgsag for Benny Engelbrecht, siger politisk kommentator Hans Engell.