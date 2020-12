Kommentator: Regeringen står tilbage med et tveægget sværd

Finansminister Nicolai Wammen (S) erklærede fredagen for 'Green Friday', da han sammen med skatteminister Morten Bødskov (S), SF, Enhedslisten og Radikale Venstre mødte op til pressemøde i Finansministeriet.

Sammen har de fire parter nemlig på et døgn indgået tre aftaler, som skal bringe Danmark i en grønnere retning - herunder fredagens aftale om, at der skal være 775.000 grønne biler på de danske veje i 2030.

Men ifølge Thomas Funding, der er politisk redaktør på Avisen Danmark, er aftalen ikke udelukkende gode nyheder for regeringen.

Han er faktisk overrasket over, at regeringen ikke står tilbage med en bred aftale, hvor især Venstre er med.

- Jeg synes, det er overraskende, både fordi det har været udgangspunktet for alle parter, at man gerne ville have en bred aftale.

- Nu er fremtiden usikker, så hvis du får et magtskifte ved næste valg, vil de så ændre bilafgifterne? Det er sådan noget, der er gift for en branche som bilbranchen, siger Thomas Funding.

Det har undervejs været et ønske både fra regeringen og Venstres side at indgå en bred aftale i Folketinget, som kunne sætte retningen for udviklingen i bilbranchen de næste mange.

Ifølge Thomas Funding er det spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra, som i sidste ende har stoppet forhandlingerne mellem de to.

Venstre ønskede at tage penge fra velfærd til aftalen, og det har regeringen formentlig ikke villet gå med til.

Regeringen kan dog ende med at stå mere sårbar tilbage, siger han.

- Det er lidt et tveægget sværd for regeringen. For på den ene side får de trakteret Venstre som et ikke-grønt parti i den her sag. Det kan man godt sige, er en god ting.

- På den anden side gør de sig også meget sårbare over for Venstres kritik af, at det her er noget, der kommer til at gå ud over ganske almindelige mennesker, som ikke har mulighed for at bruge elbiler, siger Thomas Funding.