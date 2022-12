Kommenterer Venstres kovending: - Vi vil gøre alt

Både lørdag og søndag har der været forhandlinger over mange timer på Marienborg om dannelsen af en bred regering i Danmark.

Fra kongelig undersøger Mette Frederiksen (S) lyder det søndag aften, at hun er 'optimistisk'.

- Vi har forhandlet gennem ganske lang tid. Jeg er optimistisk, i forhold til at der kan dannes en bred regering i Danmark.

- Men vi er ikke færdige hverken med forhandlingerne eller det arbejde, der pågår, siger hun til DR.

Hun ønsker ikke at svare på, om Venstre og Moderaterne kommer med i en bred regering. Det er de to partier, der søndag har været til forhandlinger på Marienborg.

De Radikale har - modsat lørdag - ikke været til stede søndag aften, hvor Mette Frederiksen taler med pressen.

Hun siger til TV 2, at hun ikke har planer om at kunne præsentere en ny regering allerede mandag.

- Det har jeg ingen forventning om. Jeg har en forventning om at forhandle i morgen (mandag, red.), siger Mette Frederiksen.

Den fungerende statsminister bliver spurgt, hvorvidt hun nærmer sig at kunne præsentere en ny regering.

- Det håber jeg, og det tror jeg også på, siger hun.

Både Venstre og Moderaterne gik søndag ud til den fremmødte presse og meddelte, at de nu har droppet et krav om en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Minksagen, hvilket partierne ellers gik til valg på.

Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen mener begge, at et eventuelt regeringssamarbejde ikke kan starte med, at man undersøger statsministeren.

I stedet skal det gå stærkere med udbetaling af erstatning til minkavlerne, mens det skal sikres, at en lignende sag ikke sker igen.

Samme toner lyder fra Mette Frederiksen. Hun vil dog ikke gå 'yderligere ind i diskussionen' om en advokatvurdering.

- Det er vigtigt, at de erstatninger, som de (minkavlerne, red.) selvfølgelig har krav på, bliver udbetalt så hurtigt som muligt.

- Jeg er dybt og inderligt optaget af, at en lignende situation ikke opstår for en kommende regering. Der er behov for at styrke de interne processer for en kommende regering.

Og på vegne af alle partierne i forhandlingslokalet lyder det fra Mette Frederiksen, at 'vi vil gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at en lignende situation ikke opstår'.

Forhandlingerne fortsætter søndag aften på Marienborg.