Kommission: Lån på 12.500 kr. i stedet for SU til kandidater

Man tager fra de fattige og giver til de rige, når kandidatstuderende i dag får SU, fordi de senere i arbejdslivet får nogle af de højeste indkomster.

Det mener Reformkommissionen, der onsdag foreslår at omdanne SU til kandidater til lån på op til 12.500 kroner om måneden.

Provenuet fra at omdanne SU'en skal geninvesteres i uddannelser, og derfor er der ikke tale om en spareøvelse. Det siger formand og økonom Nina Smith på pressemøde.

- Vi foreslår mere og bedre uddannelse. Ikke mindre uddannelse, hvis nogen skulle få den dumme idé at tolke det sådan.

- Dette er en investeringsøvelse, ikke en spareøvelse, siger hun.

I anbefalingerne fra kommissionen står der, at 'SU til kandidatstuderende er den eneste overførselsindkomst, som generelt set tilgodeser dem, der tjener mest over et liv'.

Argumentet er, at det skal modvirke en 'social skævhed'.

Det er nu op til Folketingets partier, om de ønsker at gå videre med anbefalingerne. Men hidtil har der ikke været opbakning til at røre ved SU'en.

- Argumenterne for at bevare det er efter min bedste overbevisninger tynde. Det har ikke noget at gøre med social mobilitet, det er en omvendt Robin Hood, vi har her.

- Det plejer vi ikke at have i den danske velfærdsmodel, men det er klart, det er politik, siger Nina Smith.

SU blev oprindeligt indført for at sikre, at økonomi ikke skulle være stopklods for dem, der ville uddanne sig.

Dengang var der kun få, der videreuddannede sig, men i dag er det op mod hver tredje.

Derfor vil kommissionen beholde SU på ungdomsuddannelser og til de studerende, der tager en treårig bachelor eller uddanner sig inden for erhvervsøkonomi. Men når det gælder overbygningen på kandidaten, skal SU omlægges til lån.

- Vi foreslår ikke at ændre på noget til bachelor. Der kan det have en skævhed for den sociale mobilitet, fordi især unge fra svage kår er mere betænkelige ved at låne.

- Men det er noget helt andet, når man først har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse og faktisk står til at blive en rigtig høj indkomstgruppe i fremtiden, siger Nina Smith.

I dag kan studerende på kandidatuddannelsen via SU og lån samlet få udbetalt op mod 8500 kroner om måneden. Det foreslås omlagt til rent lån og forhøjes med 4000 kroner.

Det vil ikke hindre børn fra en lavere social baggrund i at få en kandidat, lyder det ifølge kommissionen.

- Vi vurderer i virkeligheden, at det her er positivt i forhold til den sociale mobilitet. Der er ingen indikationer for, når man når kandidat-startstregen, at SU har nogen betydning for social mobilitet.

- Til gengæld ved vi, at kvaliteten af kandidatuddannelser er rigtig vigtig for den sociale mobilitet, siger Nina Smith.

Der findes ikke undersøgelser, som har set på SU'ens betydning for den sociale mobilitet, hvad angår kandidatuddannelser ifølge kommissionen. Den forventer en positiv effekt, idet pengene går til at styrke uddannelserne.