Kommunalpolitiker: Løgne fælder borgmester

Mandag aften kom det frem, at borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V) har valgt at stoppe, efter han i december sidste år kyssede en kvindelig medarbejder.

Men hvis man følger næstformand i kommunens økonomiudvalg Kasper Solberg (S), er det ikke selve kysset, der har fået borgmesteren til at trække sig, men at han gentagne gange har valgt at lyve om episoden, skriver Fyens Stiftstidende og TV 2.

- Det at kysse en kvindelig deltager til en julefrokost er jo ikke nok til, at en borgmester må trække sig. Vi er nødt til at aflive det her heltekvad, som Morten Andersen forsøger at skrive, siger Kasper Solberg til Fyens Stiftstidende.

- Vi kan ikke have en borgmester, der lyver for et økonomiudvalg, og det viser det sig jo også, når mistilliden er udtrykt på tværs af syv partier, fortæller han til TV 2.

Efter et møde i udvalget torsdag i sidste uge kom det frem, at der var et enstemmigt mistillidsvotum.

Ikke en krænkelsessag

Den nu tidligere borgmester skrev på Facebook, at han havde valgt at trække sig, efter et kys med en medarbejder på dansegulvet til en julefrokost.

'Jeg kan ikke ændre på det, men jeg giver en uforbeholden undskyldning for min ageren over for alle,' skrev han.

I samme ombæring kom der en pressemeddelelse ud om borgmesterens afgang fra Nordfyns Kommune.

'Det har hele tiden været kommunens vurdering, at der ikke er tale om en krænkelsessag.'

'Kommunens ledelse vil drage den nødvendige omsorg for den pågældende medarbejder set i lyset af den store opmærksomhed, som sagen må ventes at få såvel internt som eksternt,' står der.

Ny borgmester

Kommunen, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, oplyser, at 1. viceborgmester Anders Thingholm (K) vil varetage borgmestererhvervet, indtil der er valgt en ny borgmester.

Efter planen vil der blive indkaldt til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, der skal afholdes torsdag.

Ifølge Morten Andersens Facebook-opslag vil Venstres Mette Landtved-Holm blive udpeget som borgmester.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Morten Andersen.