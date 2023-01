Kommune afviser: Ville ikke starte fødsel før jul

En socialrådgiver har anmodet hospitalet om at sætte en gravid kvindes fødsel i gang, så kommunen kunne tvangsfjerne barnet før jul. Sådan har det lydt i flere medier, men kommunen afviser historien

I Frederikssund Kommune har en sagsbehandler bedt Hillerød Hospital om at sætte en gravid kvindes fødsel i gang.

Sagsbehandleren ville nemlig gerne nå at tvangsfjerne det nyfødte barn, inden kommunen gik på juleferie. Det fremgår af en mail, som reporterne på 24syv har set.

Men den historie afviser Frederikssund Kommune nu.

Ifølge dem er mailen taget ud af kontekst.

- Det ærgrer mig, at vi har formuleret os, så det kan opfattes, som om det er kommunens ønske, at fødslen igangsættes, lyder det nu fra Frederikssund Kommunes direktør for opvækst, uddannelse og kultur, Julie Becher.

I mailen, der er sendt 18 december 2022, står der blandt andet:

'Set i lyset af, at Sofie måske føder på søndag lige op til jul, vil vi af hensyn til Sofie og julen, forespørge om det kunne være mulighed for hende at sættes i gang snarest'.

Men dette afviste Hillerød Hospital.

Borgmester i flyverskjul

Ekstra Bladet har naturligvis forsøgt at få et interview med den socialdemokratiske borgmester i Frederikssund Kommune, Tina Tving Stauning, om sagen, men det afviser hun pure.

I stedet har kommunen udsendt en pressemeddelelse, hvori de indskærper, at 'de ikke kan kommentere direkte på konkrete personsager og er derfor begrænset i sin mulighed for at svare'.

Beklager

I mailen skriver socialrådgiveren ligeledes, at en tidlig fødsel vil være mest 'skånsomt for Sofie', da 'vi har lukket mellem jul og nytår, så hun ikke kan få fat i nogen af os'.

Denne formulering beklager Julie Becher.

'Samtidig kan det af oplysningerne i medierne opfattes således, at der i vores familieafdeling holdes juleferie på en måde, så man ikke kan få kontakt med den pågældende afdeling i kommunen. Også her beklager jeg, at formuleringerne har kunnet give anledning til en sådan opfattelse', siger hun i pressemedelelsen.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få et interview med borgmester Tina Tving Stauning (S).