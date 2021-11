Kommuner med opråb før valget på tirsdag: Vi mangler hjælpere

Få dage før kommunal- og regionsvalget på tirsdag, mangler der fortsat hænder til at hjælpe med at registrere vælgere og tælle stemmer.

Sådan er situationen i landets to største kommuner, Aarhus og København.

- I sidste uge var status den, at vi manglede 370 valgtilforordnede. Siden da har vi fået flere tilmeldinger, men jeg vil tro, at vi stadig mangler cirka 140, siger Lene Hartig Danielsen.

Hun er chef for borgerservice og valggeneral i Aarhus Kommune.

Kommunen skal samlet set bruge 1640 valgtilforordnede til at afvikle valget på 47 valgsteder rundt i kommunen.

De tilforordnede hjælper blandt andet med at registrere vælgerne og tælle stemmer, når valgstederne lukker.

Hvis der ikke er tilstrækkelig mange hænder, kan det ifølge Lene Hartig Danielsen føre til længere køer end ellers ved valgstederne.

Coronasituationen med opblussen af smitte kan ifølge valggeneralen være en af årsagerne til, at det kniber med at skaffe tilstrækkelig mange hænder:

- Det kan være almindelig tøven. Måske er der andre gøremål, man skal klare. Men der kan også være en bekymring for corona.

- Men jeg kan betrygge med, at vi træffer alle foranstaltninger, for at både frivillige, medarbejdere i kommunen og vælgerne får en tryg og sikker valgdag, siger hun.

Der vil blandt andet være afstandsmærker, adgang til håndsprit og mundbind, forsikrer hun.

Også i Københavns Kommune mangler der hjælpere til at få valgmaskineriet til at glide.

- Status er, at vi mangler cirka 100 heldags-valgforordnede og så cirka 50 stemmetællere om aftenen, siger Merete Evers Dewilde, der er valgansvarlig i Københavns Kommune.

Det er ikke usædvanligt, at der mangler hænder forud for et valg, forklarer hun.

- Vi er altid presset helt op til, og det skyldes jo blandt andet, at vi hver gang får flere valgsteder, fordi befolkningen i kommunen øges. Så der er flere steder, der skal bemandes.

- Men jeg vil nok sige, at denne gang er det virkelig til den pressede side, siger Merete Evers Dewilde.

Ligesom i Aarhus kan manglen på hænder få den konsekvens, at der kan blive længere køer, eller at valgresultatet bliver opgjort lidt senere end ellers.

I begge kommuner modtager hjælperne diæter for deres indsats på valgdagen.

Man kan melde sig som hjælper til valgafviklingen på de to kommuners hjemmesider.