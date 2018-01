Kompromis er indgået om USA's budget

- Om få timer vil regeringen genåbne, siger den demokratiske mindretalsleder i USA's Senat, Chuck Schumer.

En række medier skriver samstemmende, at partierne indgår kompromis om dette års budget.

I sin tale i Senatet lader Schumer forstå, at demokrater vil stemme for en midlertidig forlængelse af det amerikanske budget.

Det vil betyde, at statslige ansatte atter kan møde på arbejde.

- Efter adskillige drøftelser, tilbud og modtilbud er den republikanske leder og jeg nået til en forståelse, siger han.

- Vi vil stemme i dag for at genåbne regeringen for at fortsætte en forhandling om en omfattende aftale, fortsætter han og henviser til, at det haster med en få landet en aftale for op mod 800.000 unge immigranter.

En aftale om at lade dem bo, arbejde og studere i USA udløber om kort tid. Hvis ikke Kongressen finder en aftale, så vil de blive udvist af USA.

De statsligt ansatte har været sendt hjem uden løn siden fredag, hvor det ikke lykkedes at samle de nødvendige 60 stemmer i Senatet til at forlænge budgettet.