Kone til fængslet journalist: - Putin har underskrevet sin egen dødsdom

Krigen i Ukraine har været dyr for Vladimir Putin.

Den russiske præsident har mistet så mange soldater, at dele af hæren nu vender ham ryggen. Samtidig er den russiske elite rasende over de voldsomme konsekvenser, som de sanktioner, Vesten har indført, har på dem og Ruslands økonomi. Så rasende, at de angiveligt diskuterer præsidentens exit i de mørke afkroge af Kreml.

Krigen kan endda få decideret dødelige følger for Putin, mener konen til en kendt kritiker af præsidenten.

Stop vanviddet

Ved at invadere nabolandet Ukraine har Putin nemlig sendt Rusland i frit fald, og det vil få store konsekvenser for præsidenten, tordner Jevgenija Kara-Murza, som er gift med den fængslede Putin-kritiker Vladimir med samme efternavn.

- Jeg mener, at Putin har underskrevet sin egen dødsdom, siger hun i et interview med britiske The Guardian.

Samtidig langer Jevgenija Kara-Murza også ud mod Vesten.

- Putin vil falde, og jo hurtigere kan vi afslutte de dobbeltstandarder, som hersker. Samtidig med at lande støtter det ukrainske folk ved at sende våben og yde humanitær hjælp og påtvinge sanktioner mod den russiske økonomi, giver de også Putin milliarder for olie og gas, hvilket giver ham mulighed for at fortsætte sin krig. Det må stoppe, for ærligt talt er det uforklarligt.

Vladimir Kara-Murza arbejdede i mange år sammen med den nu afdøde politiker Boris Nemtsov, som mange mener, Putin fik myrdet. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

Forsøgt forgiftet

Hendes mand, den 40-årige journalist og politiker Vladimir Kara-Murza, er en velkendt kritiker af Putin.

To gange inden for en periode på tre år blev han forsøgt aflivet med gift.

- Jeg fik symptomer på alvorlig forgiftning, som førte til, at alle mine organer satte ud, og jeg var i koma. Lægerne gav mig omkring fem procents chance for at overleve. Så jeg er meget heldig, har Kara-Murza sagt til norske VG.

Putin-modstanderen lagde dengang ikke skjul på, at han agtede at kæmpe videre.

- Vores land fortjener meget mere end blot at have et korrupt og autoritært regime, der ledes af en tidligere KGB-officer. Det er vores pligt og vores ansvar at fortsætte arbejdet med at skabe forandringer og sikre, at det russiske folk frit får lov til at vælge sin egen regering. Vi fortsætter dette arbejde trods risikoen, presset, truslerne og angrebene, fastslog Vladimir Kara-Murza over for VG.

Men 11. april gik den ikke længere. Her blev han anholdt af russiske myndigheder og sigtet for at sprede misinformation om det russiske militærs 'special-operation' i Ukraine.

Det gjorde han ifølge russerne i dette interview med CNN.

Hvis Putin skulle blive væltet eller myrdet, kan du læse her, hvem der er favorit til at overtage magten i Rusland.

I 2015 blev Kara-Murzas gode ven Boris Nemtsov skuddræbt på gaden i Moskva.

