Kongehuset: Derfor bliver Mary rigsforstander

Tirsdagens statsråd bød på noget af en overraskelse.

Selvom det ifølge den kongelige kalender var planen, at kun dronning Margrethe skulle deltage, dukkede både Frederik og Mary pludselig op i en Krone-bil, og Mary blev formelt udnævnt til rigsforstander.

Et hverv, som indtil nu er blevet varetaget af kronprins Frederik, prins Joachim og Margrethes søster prinsesse Benedikte, når Margrethe er enten syg eller bortrejst.

Mary og Frederik ankommer til Statsministeriet forud for statsrådet. Foto: Philip Davali

Så hvorfor er der behov for endnu én?

Det forklarer kabinetssekretær Henning Fode til Ekstra Bladet.

- Grunden til, at kronprinsessen bliver udnævnt nu, hænger sammen med, at prins Joachim under sit ophold i Paris ikke er i stand til at komme hjem og varetage funktionen som rigsforstander.

Prins Joachim fungerede senest som rigsforstander fire dage i marts. I september påbegyndte han sin uddannelse på École Militaire i Paris.

Overhaler Henrik: Mere magt til Mary

Forbigået prins?

Politisk kommentator Hans Engell hæfter sig i forbindelse med udnævnelsen ved, at den afdøde prins Henrik, der i en årrække drømte om højere anerkendelse, aldrig fik samme anerkendelse.

– Det er nærmest sørgmodigt at tænke på, at prins Henrik aldrig fik den placering, som Mary nu får som rigsforstander. Det er en voldsom forfremmelse, der er sket, forklarer han til Ekstra Bladet.

Kongehuset har - naturligvis - en noget anden udlægning af sagen.

- Hvordan kan det være, at Mary får titlen, som prins Henrik aldrig fik?

- Det er ikke en titel, det er en funktionsmulighed at være rigsforstander, lyder det fra Henning Fode, der peger på, at grunden skal findes i, at verden har ændret sig markant for de kongelige.

Han peger på, at de rejser markant mere, end de gjorde før i tiden.

- I 1972, da vores nuværende dronning overtog tronen, havde hun to børn på tre og fire år, og hun rejste som dronning relativt lidt, og når hun rejste, var det stort set altid med ledsagelse af prins Henrik. Det var på statsbesøg og feriebesøg i Frankrig, hvor prinsen var med, og der kunne han jo af gode grunde ikke fungere som rigsforstander derhjemme, forklarer han.

Dengang var det kun prinsesse Benedikte, der var godkendt som rigsforstander, men hun boede i Tyskland og havde ligesom sin søster små børn.

- Derfor fandt man dengang, at det rigtigste og mest fornuftige var at udpege en person, der faktisk opholdt sig her i landet faktisk hele tiden, nemlig dronning Ingrid, siger Henning Fode.

Det var ifølge ham første gang, at en ikke-arveberettiget kongelig blev udnævnt. Men faktisk er der slet ikke krav om, at en rigsforstander skal være kongelig.

- Forudsætningen er, at man enten er en arveberettiget prins eller prinsesse eller en person, der også tilhører den evangelisk-lutherske tro - det kunne have været mig, som afgiver løfte i statsrådet om at ville overholde grundloven.

