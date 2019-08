Kongehuset: - Det var en overraskelse

Donald Trump har natten til onsdag meldt ud, at han aflyser sit forestående besøg i Danmark som reaktion på, at Mette Frederiksen ikke er interesseret i at sælge Grønland.

Trump aflyser besøg i Danmark

Trump var officielt inviteret af dronning Margrethe, og Kongehuset bekræfter, at præsidenten har aflyst.

- Dét var en overraskelse – mere har vi ikke at sige om den sag, siger Lene Balleby, kommunikationschef i Kongehuset, til DR.

Harme efter aflysning: 'Sådan behandler man ikke en allieret'

Donald Trumps udmelding kommer i kølvandet på, at han forleden luftede tanken om, at han måske ikke ville komme til Danmark alligevel.

Og nu har han altså lavet en direkte kobling mellem Mette Frederiksens afvisning og det nu aflyste besøg.

Det var den amerikanske avis The Wall Street Journal, som torsdag kunne fortælle, at Donald Trump i flere omgange har bedt sine rådgivere om muligheden for at købe øen.

Historien blev indledningsvist taget med et gran salt, men søndag bekræftede præsidenten, at han skam mente det alvorligt - omend det ikke stod 'øverst på dagsordenen'.