Kongres afværger statslig nedlukning i USA én dag før deadline

USA's Kongres stemmer for et lovforslag, der forhindrer, at dele af den offentlige sektor må lukke ned.

Torsdag aften lokal tid er lovforslaget således blevet vedtaget i Senatet med 69 stemmer for og 28 imod.

Tidligere torsdag blev det vedtaget i Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, med stemmerne 221 for og 212 imod. Kun én republikaner stemte for forslaget.

Lovforslaget mangler kun præsident Joe Bidens underskrift for at blive gældende. Dette anses som en formalitet.

Loven sikrer fortsat finansiering af statsadministration og holder det offentlige kørende i yderligere 11 uger frem til 18. februar.

Dermed undgås en økonomisk nedlukning hen over juleferien.

Godkendelsen kommer blot én dag før tidsfristen, der ville føre til nedlukningen.

- Jeg er glad for, at evnen til at holde hovedet koldt i sidste ende sejrede. Statsadministrationen vil forblive åben, og jeg takker kongresmedlemmerne for at have fået os tilbage fra randen af en unødvendig og dyr nedlukning, siger Senatets leder, demokraten Chuck Schumer.

Inden Senatets godkendelse var det uvist, om senatorerne vil overholde tidsfristen for afstemningen. Den udløb ved midnat natten mellem fredag og lørdag lokal tid.

Det skyldtes, at en lille gruppe af republikanere i Senatet truede med at stemme imod forslaget, hvis ikke præsident Joe Biden trak sin beslutning om vaccinepligt for offentligt ansatte amerikanere tilbage.

Hvis loven ikke blev vedtaget, ville det betyde, at hundredtusindvis af føderale ansatte kunne blive afskediget. Det ville også gå ud over regeringens programmer, der risikerede at blive standset eller beskåret.