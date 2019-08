Kongresmand chokerer med kommentar om incest og voldtægt

Den mangeårige, republikanske kongresmand Steve King ønsker et totalforbud mod abort i USA – også for kvinder, der er blevet gravide som følge af voldtægt og incest.

Det siger han i en tale til en konservativ gruppe i delstaten Iowa.

Det er dog begrundelsen for hans holdning, der har vakt opsigt for 'ville der overhovedet være mennesker uden voldtægt og incest'.

- Hvad nu hvis vi gik tilbage i stamtræet og fjernede alle dem, der er et produkt af voldtægt og incest? Ville der være mennesker tilbage, hvis vi gjorde det, spørger Steve King ifølge avisen Des Moines Register, der dækkede talen.

- Tænk på alle krigene og alle voldtægterne og alle plyndringerne, der har fundet sted. Jeg ved ikke, hvorvidt jeg er et produkt af dette, siger han og tilføjer.

- Man kan ikke dadle barnet for sin fars eller mors synder.

'Frastødende og bizar'

Steve King, der har siddet i USA's Kongres i 18 år, har før chokeret med sine udtalelser, især når det handler om race og indvandring.

- Hvid nationalisme, Hvidt overherredømme, vestlig civilisation. Hvorfor er det pludselig kontroversielt, sagde han sidste år og fik kort efter frataget udvalgsposter i Repræsentanternes Hus.

Liz Cheney, republikansk kongresleder, kalder partifællens kommentar om voldtægt og incest for 'frastødende og bizar'.

- Det er på tide, han træder tilbage, siger hun.

Adskillige Demokratiske præsidentkandidater har også langet ud efter Steve King.

- Man skulle tro, at det var nemt at være modstander af voldtægt og incest. På den anden side: Man skulle også tro, at det var nemt at være modstander af hvid nationalisme, siger præsidentkandidat Pete Buttigieg.

Joe Biden mener, at Steve King burde træde tilbage.

- Hans kommentar om voldtægt og incest har ingen plads i Kongressen og svækker landets kultur omkring seksuelle overgreb, siger Biden.