Kongresudvalg anbefaler at sigte Trumps tidligere stabschef

Mark Meadows, der er tidligere stabschef for ekspræsident Donald Trump, skal sigtes for at udvise foragt for Kongressen i USA.

Det anbefaler det udvalg i Repræsentanternes Hus, som undersøger et dødeligt stormløb mod Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Meadows er flere gange blevet bedt om at afgive vidneforklaring foran udvalget vedrørende stormløbet. Men det har han afslået, på trods af at han er blevet stævnet.

Han har angiveligt også videregivet nogle oplysninger, som udvalget har anmodet om. Han har også tilbageholdt mange dokumenter.

Meadows hævder, at dokumenterne er beskyttede, fordi han har arbejdet for præsidenten.

Kongresudvalget, der består af syv demokrater og to republikanere, har enstemmigt godkendt en rapport, der anbefaler at sigte Meadows for foragt for Kongressen.

Repræsentanternes Hus kan så tidligt som tirsdag stemme om at godkende beslutningen.

Repræsentanternes Hus udgør det ene af de to kamre i Kongressen. Det andet er Senatet.

Stormløbet 6. januar var det værste angreb mod en amerikansk regeringsinstans siden 1812. Og det er den eneste gang i USA's historie, at der ikke har fundet en fredelig magtoverdragelse sted.

Fem personer mistede livet. Godkendelsen af demokraten Joe Biden som præsident blev samtidig forsinket med flere timer.

Mark Meadows har sagsøgt kongresudvalget og demokraten Nancy Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, vedrørende sagen.

Hans advokat, George Terwilliger, sendte også et brev til udvalget mandag. Her anmodede han om, at det genovervejede sin plan om at stemme.

Han hævdede, at det ville være ulovligt for udvalget at henvise sagen til afstemning i Repræsentanternes Hus.

Demokraten Bennie Thompson, som er formand for udvalget, udelukkede dog dette argument ved mandagens møde.

Det skete med henvisning til, at Meadows har offentliggjort og promoveret en bog, der går i detaljer med begivenheder, der bliver undersøgt.

- Han har ingen troværdig undskyldning for at blokere kongresudvalgets undersøgelse, siger Bennie Thompson.

Ifølge ham har omkring 300 vidner afgivet forklaring. Udvalgets undersøgere har ligeledes modtaget flere end 30.000 dokumenter.

Steve Bannon, som er tidligere chefstrateg for Trump, blev i november tiltalt for to tilfælde af foragt for Kongressen.

Det skete, fordi han har nægtet at vidne i Kongressen om stormløbet den 6. januar.

Over 30 personer fra Trumps inderkreds er blevet bedt om at afgive forklaring for udvalget.